Хвърли им 7 000 лева: Поредна жертва на телефонна измама

Жена на 83 години от Кюстендил е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията. Тя, заедно със сина си, е подала сигнал снощи в Областната дирекция на МВР в града.

Часове по-рано, след разговор по телефона с мъж, представил се за доктор, на жената били поискани пари за спешна операция на сина ѝ, която трябвало да се извърши в Дупница. Жената реагирала незабавно и хвърлила 7 000 лв. през терасата.

Разбрала, че е измамена, когато синът ѝ се прибрал у дома, където двамата живеели заедно, казаха за БТА от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата, допълниха от полицията.

