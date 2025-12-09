Хвърли им 7 000 лева: Поредна жертва на телефонна измама

Жена на 83 години от Кюстендил е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията. Тя, заедно със сина си, е подала сигнал снощи в Областната дирекция на МВР в града.
Часове по-рано, след разговор по телефона с мъж, представил се за доктор, на жената били поискани пари за спешна операция на сина ѝ, която трябвало да се извърши в Дупница. Жената реагирала незабавно и хвърлила 7 000 лв. през терасата.
Още: Бягали през Дунав мост: Хванаха ало измамници
Разбрала, че е измамена, когато синът ѝ се прибрал у дома, където двамата живеели заедно, казаха за БТА от полицията.
По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата, допълниха от полицията.
Още: Нает за “муле“: Шофьор предотврати телефонна измама
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.