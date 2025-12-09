Пребил бившата и избягал: Издирват мъж за домашно насилие

Служители на полицейското управление в Павликени издирват 32-годишен мъж от село Димча за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Вчера около 10:00 ч. в полицейското управление в Павликени съдействие е потърсила жителка на Сухиндол. Тя обяснила, че бившият ѝ съжител ѝ е нанесъл побой.

От проведените до момента действия по разследването е установено, че предната вечер в местност край Сухиндол е възникнал скандал между двамата. В резултат на това на жената е бил нанесен побой. Към момента 32-годишният мъж се издирва. Образувано е и досъдебно производство.

