Доживотен затвор за жестоко убийство на криптомилионер в София

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор Веско Вълчинов за това, че през 2023 г. умишлено е убил криптомилионера Кристиан Пеев като му е нанесъл осем удара с чугунена метална гира. Части от тялото на жертвата бяха открити в канализацията, в контейнери за боклук в София и на територията на природен парк Витоша. Съдът присъди и 500 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди на майката на Кристиан П. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд.

Убийството

Припомняме, че жестокото убийсво бе извършено в столицата през август 2023 г. Тогава сайтът на германското издание “Билд“ проследява в няколко свои статии жестокото убийство в центъра на София, при което части от тялото на 41-годишния Кристиан Пеев бяха открити в шахта, а други - заровени в чували на Витоша.

Запушена е канализация в София – столицата на България, написа “Билд“ и разказа подробно за жестокото убийство: “Когато водопроводчиците пристигат, за да установят какво се е случило, откриват зловеща находка - части от тяло са преминали по тръба от тоалетната. Те са от разчлененото тяло на крипто милионера Кристиан Пеев.

Къде е срещнал убиеца

Смразяващото откритие е от средата на август. Пеев е обявен за изчезнал от свой близък, нямало го е два дни. Разследващите смятат, че милионерът е бил ударен с дъмбел.

Твърди се, че извършителят е разчленил тялото в банята и е изхвърлил частите от тялото в тоалетната. И още - това, което не се е побрало в канализацията - черепът на жертвата и някои кости, са допълнителни заровени“.

Пеев е завършил американски университет и е натрупал състояние в криптовалути. Според публикации в медиите той редовно посещавал партита на висшето общество. На някое от тях може да е срещнал заподозрения за убийството му.

