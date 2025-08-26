Мъж се закани да убие родителите си

37-годишен мъж от село Ясенково е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест след като отправил закани за убийство към родителите си, съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен.

Заканите били отправяни многократно, като последната е от вчера.

Подаден е сигнал в полицейското управление в Шумен. Изпратен е екип, мъжът е задържан. Образувано е досъдебно производство.