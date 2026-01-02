Мъж уби 27-годишна жена, с която празнувал Нова година

34-годишен мъж е задържан за убийство на млада жена от Видин. За поредния случай на домашно насилие навръх Нова година съобщи БТА. Престъплението е станало в частен дом в монтанското село Якимово, където мъжът и 27-годишната жертвата гостували за посрещане на новата 2026 година. Към 14.30 часа на 1 януари между тях в имота възникнал скандал. Стигнало се до агресия от страна на мъжа. Той първо нанесъл удар със стъклена бутилка по жената, а след това я намушкал с нож в областта на главата и шията, което причинило смъртта й.

На място е направен оглед от разследващ полицай и оперативна група. Тялото на жената е изпратено за аутопсия в болница в Монтана.

Предполагаемият извършител е задържан

Нападателят избягал от местопрестъплението веднага след убийството. Издирван е за кратко, а по-късно се оказало, че не е напускал селото. Той бил установен на територията на Якимово и задържан от полицията.

Какъв е мотивът му

Мотивите към момента не са ясни. Органите на реда ги изясняват.

По данни на полицията мъжът и жената живеели на семейни начала доскоро, но от известно време били разделени. Изглежда са се събрали само за посрещането на празника, но няма повече подробности за причината за техния скандал. ОЩЕ: Псувни и обиди завършиха с убийство