Арестуваха лидера на "ДПС-Ново начало" в Бургас

Областният председател на "ДПС-Ново начало" в Бургас Христо Широков е бил задържан в Поморие преди няколко часа, съобщава бургаският сайт Флагман. По информация на медията арестът е извършен от служители на ГДБОП от Кърджали, които са го отвели в Областната дирекция на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство, водено на територията на областта. Засега официална информация за причината за задържането няма.

Според свидетели Широков е оказал пълно съдействие на разследващите. Той е взел необходимите си документи и доброволно се е качил в автомобила, с който е бил транспортиран до Кърджали.

Христо Широков е бизнесмен с интереси в различни сфери и дългогодишен общински съветник в Поморие. Няма публична информация да е участвал в проекти, финансирани с държавни или европейски средства. От 2024 г. е областен председател на "ДПС-Ново начало" и е сред основните организатори на структурата на партията на Делян Пеевски в Бургаска област.