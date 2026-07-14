Излязло внезапно пред колата: Млад шофьор блъсна 7-годишно дете

7-годишно момиченце пострада при пътен инцидент в бургаския жилищен комплекс “Славейков“, съобщиха от ОДМВР-Бургас. Произшествието е станало в понеделник около 18:59 часа в района пред вход 5 на блок 56. По първоначални данни лек автомобил “Нисан Джук“ с бургаска регистрация, управляван от 18-годишен шофьор с 10-месечен стаж зад волана, е блъснал с предната лява част на автомобила внезапно излязло на пътното платно 7-годишно момиче от айтоското село Съдиево, което е тичало. Още: Както си седяло на пейка: Шофьорка блъсна 13-годишно момиче и избяга

Детето е получило мозъчно сътресение. То е прегледано в болница “Сърце и мозък“, след което е освободено за домашно лечение. Няма опасност за живота му. По случая е образувана преписка, а обстоятелствата около инцидента се изясняват. Още: Камион удари 8-годишен велосипедист