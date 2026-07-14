Борбата с корупцията не започва едва след нарушение: Кандидатът за КПК представи приоритетите си

"В основата на моята концепция стоят 6 принципа, а именно: законност, независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност и прозрачност. Всеки от тях аз възприемам не като слоган, а като ежедневен стандарт на работа", заяви по време на изслушването си единственият кандидат за член на Комисията за противодействие на корупцията Пламен Тодоров пред ресорната комисия в парламента. Тодоров, който доскоро заемаше поста шеф на АДФИ, е предложение на управляващите от "Прогресивна България".

Според него противодействието на корупцията не може да започва едва след настъпило нарушение, а превенцията трябва да бъде системен и проактивен подход.

Основните предизвикателства

Той обърна внимание на правната рамка и предизвикателствата пред новата институция. Кандидатът за КПК определи комисията като новоучреден антикорупционен орган с ясно определени правомощия - превенция, противодействие и разследване на корупционни престъпления, контрол на декларации и предотвратяване на конфликт на интереси.

"Пред нея стоят четири основни предизвикателства, на които ще посветя усилията си последователно и еднакво прилагане на закона, повишаване качеството на водените производства, развитие на аналитичния подход и ефективно и законосъобразно взаимодействие с останалите държавни органи и международни партньори. Считам, че успехът следва да се оценява не само по броя на преписките и актовете, а преди всичко по качеството на разследванията, последователността на практиката и устойчивостта на решенията пред съда", смята още Тодоров. ОЩЕ: Управляващите стартираха избора на член на Антикорупционната комисия