Пиян шофьор с 3,59 промила едва не предизвикал трагедия на мястото, където загина Филип Арсов

28-годишният шофьор, предизвикал верижната катастрофа в центъра на София, е бил с 3,59 промила алкохол в кръвта. Срещу него е повдигнато обвинение, а прокуратурата го е задържала за срок до 72 часа. Това съобщиха на съвместен брифинг прокурор Николай Стойков от Софийската районна прокуратура и директорът на СДВР Николай Пелтеков.

Инцидентът е станал в понеделник около 18:20 ч. на кръстовището на улиците "Ген. Гурко" и "Цар Иван Шишман". Лек автомобил е спрял пред пешеходната пътека, за да пропусне пресичащи хора. Малко след това BMW X5, управлявано от обвиняемия, се ударило в него, а от силата на сблъсъка ударената кола се врязала в друг автомобил, спрял отпред.

"На косъм случаят се размина от много по-тежък, може би и фатален изход", заяви прокурор Стойков. Още: Нова катастрофа в центъра на София - на мястото, където загина Филип (ВИДЕО)

По думите му след катастрофата водачът бил в силно неадекватно състояние - едва се държал на краката си и повръщал. Полевият тест с дрегер отчел 3,58 промила алкохол, а последвалото химическо изследване на кръвната проба показало 3,59 промила. Пробата за употреба на наркотични вещества е отрицателна.

Шофьорът на автомобила, ударен от BMW-то, е получил травма във врата. Предстои съдебномедицинска експертиза да установи дали става въпрос за телесна повреда.

Директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи, че обвиняемият не е криминално проявен, но преди няколко години е бил санкциониран за пътнотранспортно произшествие, причинено от несъобразена скорост. Има и наложен фиш за нарушение, свързано с документите му. Той е правоспособен водач от няколко години.

Автомобилът BMW X5 е собственост на фирма, но е бил предоставен за ползване на обвиняемия. По време на катастрофата той е пътувал сам. Още: Отново но АМ “Тракия“: Кола се обърна по таван, пострадаха жена и дете

За подобно престъпление законът предвижда наказание от една до три години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 5000 лева. От прокуратурата посочиха, че при този вид обвинения задържането не е обичайна практика, но в случая е счетено за необходимо заради изключително високата концентрация на алкохол, мястото на инцидента, натоварения час и сериозната опасност за пешеходците.

Катастрофата е станала на същата пешеходна пътека, където през септември 2023 г. загина 14-годишният Филип Арсов.

Междувременно наказателното дело срещу шофьора, обвинен за смъртта на момчето, ще започне отначало след проведени 23 съдебни заседания. Причината е, че съдията от Софийския градски съд Снежина Колева си направи отвод по искане на адвокатите на родителите на Филип.