Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев вече е в България, след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт "Калотина". Преди седмица съд в Сърбия разреши екстрадицията му на закрито заседание. Тогава беше представена и молба от Мавродиев, в която той заявява желание доброволно да се върне в България. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че организацията по предаването вече е започнала и че процедурата ще премине при облекчени условия, с минимални административни формалности.

Според адвоката на Мавродиев, бившия вътрешен министър Емануил Йорданов, решението за доброволното му завръщане е свързано и с политическите промени в страната. По думите му се очаква бившият банкер да направи разкрития за периода, в който е оглавявал ББР.

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Стоян Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни. Той е обявен за международно издирване от август 2024 г. във връзка с разследване на антикорупционната комисия за предполагаемо длъжностно присвояване на кредит за 150 млн. лева, отпуснат от държавната банка.

По същото разследване беше арестуван и бизнесменът Румен Гайтански, но впоследствие беше освободен. Тогава съдът прие, че към онзи момент липсват достатъчно доказателства в подкрепа на тезата за извършено присвояване.

Преди две години прокуратурата обяви, че според обвинението Гайтански умишлено е склонил Мавродиев, в качеството му на директор на ББР, да извърши престъпление. Според държавното обвинение част от отпуснатия кредит е била използвана за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга част е насочена чрез дружеството "Кристална вода" за погасяване на задължения на ТЕЦ "Варна", свързвана с Ахмед Доган.

Мавродиев се издирваше от средата на август 2024 г., когато стана ясно, че е напуснал България през Гърция. Оттам е преминал през Република Северна Македония, след което е отпътувал за Дубай, където е пребивавал до задържането си.

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Случаят беше коментиран и от премиера Румен Радев.

"Разговарях с президента на Сърбия Александър Вучич, който ме увери, че сръбската държава ще се отнесе с максимална отговорност към изпратената от България молба за екстрадиция", заяви министър-председателят пред журналисти преди две седмици.

По информация на БНР след пристигането си в България Стоян Мавродиев ще бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично. Ако бъде задържан с прокурорско постановление, в срок до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще реши дали да му наложи мярка за неотклонение.