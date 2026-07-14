Мавродиев остава в ареста за 72 часа, прокуратурата му повдигна обвинение

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокуратурата. Това съобщи пред журналисти неговият адвокат Емануил Йорданов, след като по-рано през деня сръбските власти предадоха Мавродиев на България.

По думите на защитника в рамките на този срок ще бъде внесено искане за определяне на постоянната мярка за неотклонение, като към момента не може да се прогнозира каква ще бъде тя.

Йорданов посочи, че в началото на разследването Мавродиев е бил разпитван като свидетел, но след повдигането на обвинението днес не е дал обяснения. Още: Стоян Мавродиев вече е в България

Според адвоката му Мавродиев доброволно е пожелал да се върне в България, тъй като иска лично да участва в наказателното производство и има въпроси от личен характер, които трябва да уреди.

"Каза ми, че се връща, за да може да участва активно в производството и да бъде изяснена истината такава, каквато е", заяви Йорданов.

На въпрос каква мярка за неотклонение би била най-подходяща при тези обстоятелства, адвокатът отговори, че според него нормалният вариант е "парична гаранция".

Йорданов изрази очакване делото да бъде разгледано справедливо. Той отбеляза, че разследването може да приключи по два начина - с внасяне на обвинителен акт в съда или с прекратяване на наказателното производство. Още: "Схемата около ББР напомня за КТБ": Журналисти поставиха въпроси за големите кредити и политическото влияние

"Стоян Мавродиев има причина да бъде оптимист за изхода на производството", каза още адвокатът му.