Мъжът, подал фалшив сигнал за бомба на летището в София, остава в ареста

16 август 2025, 18:47 часа 140 прочитания 0 коментара
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 44-годишния Христо Йорданов, който подаде неверен сигнал, че жена носи взривоопасно устройство на летище "Васил Левски". Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в тридневен срок. Според прокурор Йордан Стоянов чрез извършеното престъпление Христо Йорданов е засегнал както обществения интерес, така и международните отношения в сферата на въздушния транспорт. Магистратът подчерта, че мъжът представлява висока степен на обществена опасност.

Причината са лични взаимоотношения

Адвокатът му Светослав Григоров помоли съда за по-лека мярка. Той обясни, че 44-годишният мъж е извършил престъплението, защото е бил повлиян от лични взаимоотношения с Мартина Хесова – жената, за която е съобщил, че носи взривоопасното устройство. Григоров добави, че няма основание Йорданов да извърши повторно престъпление, а такова срещу Хесова не би било възможно, тъй като тя не живее в България.

Снимка: iStock

Адвокатът изтъкна, че тъй като обвиняемият е баща на две деца - на 12 и 14 години, ако той бъде оставен в ареста, няма да има възможност да се грижи за тях. "Не осъзнавах последствията от действията си", каза пред съда Йорданов. Той посочи, че единственото му намерение е било да бъде проверен багажът на жената, съобщава БТА.

Припомняме, че само преди няколко дни се случи скандал в самолет на Ryanair заради дете в инвалидна количка, което беше свалено с мотиви, че батерията на количката не отговаря на стандартите за безопасност, тъй като клемите ѝ "не могат да се изолират".

Яна Баярова
