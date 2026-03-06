Войната в Украйна:

Ударил съседа си и му трошил колата: Задържаха побойник

06 март 2026, 12:45 часа 294 прочитания 0 коментара
Побойник първо е ударил свой съсед, след това се нахвърлил върху автомобила на съпругата на пострадалия. Мъж на 63 години е подал сигнал, че е нападнат от свой съсед в Стара Загора.

Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР и допълниха, че инцидентът е станал пред входа на жилищна кооперация в четвъртък, малко след 19:00. 

На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че 59-годишен мъж е нанесъл удар на 63-годишния мъж, а  след това е нанесъл удари и по лек автомобил „Фолксваген“, собственост на съпругата на пострадалия. Вследствие на това са причинени щети по цялото купе на колата.

В резултат на оперативно-издирвателните мероприятия полицейските служители са установили 59-годишния мъж и той е задържан за срок до 24 часа

По случая е образувано бързо производство.

БТА припомня, че през февруари мъж на 28 години беше настанен в болница с прободни рани заради сбиване на улица в Стара Загора.

Спасиана Кирилова
