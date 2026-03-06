Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Хванаха жена, опитала да пробута 50 фалшиви евро

06 март 2026, 11:50 часа 360 прочитания 0 коментара
Хванаха жена, опитала да пробута 50 фалшиви евро

Жена на 45 години е задържана след опит да вкара в обращение фалшива банкнота от 50 евро в магазин в село Братя Даскалови. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от БТА. На 4 март в 15:30 часа в полицейския участък в Братя Даскалови е получен сигнал от служителка на магазин в селото, че неизвестно лице е прокарало в обращение неистинка банкнота от 50 евро, като с нея е извършило покупка от търговския обект. В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установена 45-годишна жена, която е направила пълни самопризнания, допълниха от пресцентъра.

Още: Хванаха фалшиви 20 и 50 евро в Пловдивско

Не е единствената фалшификация

Започнало е досъдебно производство в районното управление в Чирпан под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

Снимка iStock

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В средата на февруари мъж и жена бяха задържани за опити да вкарат в обращение на фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора, а в края на януари 22-годишен бе привлечен като обвиняем за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти в търговски обекти в Казанлък и в Стара Загора. 

Още: Този път стотачки: Хванаха фалшиво евро в Самоков

В средата на януари от полицията в Стара Загора съобщиха, че от началото на годината в областта са регистрирани пет случая, в които са прокарани в обращение неистински еврови банкноти в Раднево, Стара Загора, Казанлък.

Още: Фалшиви 20 евро засякоха в Перник

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
МВР Фалшификатори фалшиви евро фалшиви банкноти задържана
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес