Хванаха жена, опитала да пробута 50 фалшиви евро

Жена на 45 години е задържана след опит да вкара в обращение фалшива банкнота от 50 евро в магазин в село Братя Даскалови. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от БТА. На 4 март в 15:30 часа в полицейския участък в Братя Даскалови е получен сигнал от служителка на магазин в селото, че неизвестно лице е прокарало в обращение неистинка банкнота от 50 евро, като с нея е извършило покупка от търговския обект. В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установена 45-годишна жена, която е направила пълни самопризнания, допълниха от пресцентъра.

Не е единствената фалшификация

Започнало е досъдебно производство в районното управление в Чирпан под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

Снимка iStock

В средата на февруари мъж и жена бяха задържани за опити да вкарат в обращение на фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора, а в края на януари 22-годишен бе привлечен като обвиняем за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти в търговски обекти в Казанлък и в Стара Загора.

В средата на януари от полицията в Стара Загора съобщиха, че от началото на годината в областта са регистрирани пет случая, в които са прокарани в обращение неистински еврови банкноти в Раднево, Стара Загора, Казанлък.

