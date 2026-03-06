Българският европрокурор се оплака на Янкулов за натиск от политик, санкциониран по "Магнитски"

Бившият български европрокурор Теодора Георгиева е подала сигнал до служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за това, че е била заплашвана, включително и в страна от Европейския съюз (ЕС), от висш представител на прокуратурата и от политически лидер, санкциониран за корупция в САЩ и Великобритания. Единственият политик в България, който отговаря на описанието, е лидерът на ДПС - “Ново начало“ Делян Пеевски.

Министър Андрей Янкулов сподели в социалните мрежи, а министерството на правосъдието публикува официално съобщение за сигнала и за предприетите действия по него. Пълния текст на съобщението можете да видите ТУК. “Намираме се в преломен момент за правосъдието Все повече хора, които не искат да се мълчи за Джуджетата, Нотариусите, техните магистратски Семейства и покровителите им зад кулисите, излизат с имената си.

Стената на мълчанието продължава да се пропуква. Но дали ще бъде срутена и има ли шанс правосъдието ни да се прочисти от мафиотските зависимости зависи от всички нас.“ Това написа във Фейсбук министър Янкулов и публикува пълния текст на съобщението.

Натиск и заплахи

В него се казва, че е получен сигнал до министъра от Теодора Георгиева – европейски прокурор от България, „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.

Изложена е много подробна фактология за събитията и поведението на високопоставени длъжностни лица от различни институции около провежданите през последните години от българския офис на Европейската прокуратура.

Споменават се разследвания от висок обществен интерес и особено свързаното с проекта за разширяване на газохранилището в с. Чирен, критичен обект за националната и европейската сигурност, както и около дисциплинарното производство, водено срещу Георгиева от колегията на Европейската прокуратура.

“Чирен“ и “Осемте джуджета“

Прави се директна връзка между действията на Георгиева като прокурор по делото “Чирен“, насочени към наказателно преследване на лице, заемащо висша публична длъжност, и анонимното разпространяване през месец март 2025 г. на тайни видеозаписи от среща на Георгиева през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието “Осемте джуджета“ Петьо Петров.

Георгиева пише в сигнала, че е заведена в ресторанта “Осемте джуджета“ и е представена на Петьо Петров от назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България, с когото е била в близки колегиални и приятелски отношения.

Още: Жечо Станков каза защо европрокуратурата разследва “Чирен“

Публикуваните тайни видеозаписи според Георгиева са част от веществени доказателства, приобщени в хода на разследванията на прокуратурата, започнати през 2023 г. при станалото публично известно противопоставяне между отстранения бивш главен прокурор Иван Гешев и назначения за временно изпълняващ длъжността след него Борислав Сарафов.

Записите са манипулирани, страхува се за сигурността си

Твърди се, че записите са манипулирани (“орязани“) и извадени от цялостния контекст на срещата, за да позволят спекулации и внушения, успоредно с което да не уличат другия присъстващ на срещата високопоставен магистрат, който е останал скрит. Твърди се още, че записите са изпратени до медиите от длъжностни лица, работещи в Прокуратурата на Република България.

В сигнала се заявява, че назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България е извършил умишлено длъжностно престъпление, разпространявайки през месец април 2025 г. при среща с официални делегати от Европейската прокуратура в хода на дисциплинарното производство срещу Георгиева невярната според сигналоподателя информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи. За проведената среща и съдържанието на разговора е налично документално доказателство.

Георгиева не е привличана в качеството на обвиняем на база на доказателства за корупция, с които българската прокуратура разполага, се казва в съобщението.

В сигнала са изложени още конкретни данни за отправени към Георгиева заплахи и на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, както и опасения за сигурността ѝ.

Защита на сигналоподателя

Министърът на правосъдието предприе и предприема институционални действия от негова компетентност и сезиране на съответни органи (цитираме буквално тази част от съобщението, като вътрешните заглавия са на редакцията):

- Препращане на сигнала на министъра на вътрешните работи с цел именно МВР чрез неговите структури да осигури незабавна и адекватна защита на сигналоподателя предвид естеството на споделената в сигнала крайно чувствителна информация, както и за проверка в техните правомощия на твърдените заплахи и натиск;

- Уведомяване на Комисията за защита на личните данни с цел гарантиране на защитата на подателя на сигнала по реда на чл. 21 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г., която урежда защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Европейския съюз, и съответните разпоредби на чл. 33–35 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

- Препращане на сигнала на компетентния орган по специалния механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници;

Искаме среща с европрокуратурата и евроинституциите

Още: Сарафов поиска отвод на съдия от дело за архива на Пепи Еврото

- Сезиране на компетентната прокуратура на държава-членка на ЕС относно твърдените да са получени от сигналоподателя конкретни заплахи на нейна територия;

- Искане на спешна среща на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи с ръководството на Европейската прокуратура с цел предоставяне на информация от Европейската прокуратура на българските власти на основание чл. 103, т. 2, буква "в" от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура;

- Искане на спешна среща на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи с европейския комисар по правосъдие;

Дисциплинарна отговорност от магистрати

- Събиране на информация относно изложените в сигнала обстоятелства с оглед преценка за евентуално ангажиране на дисциплинарна отговорност от магистрати.

Информация за сигнала се оповестява публично при изричното съгласие на подателя, за да се гарантира независимостта на магистратите, прозрачността при разглеждане на твърдения за институционален натиск и с цел максимална защита на сигналоподателя, имащ качеството на защитено лице по Директива (ЕС) 2019/1937.“

Предисторията

През март 2025 г. Теодора Георгиева обяви, че се чувства застрашена от Делян Пеевски. Тя си направи отвод по делото „Чирен“ с мотива, че се е почувствала застрашена заради заплахи, получени по повод на повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и настоящ шеф на „Булгартрансгаз“ - Владимир Малинов. Георгиева поиска и защита от Кьовеши, която й я осигури.

Анонимно в публичното пространство бе разпространено споменатото в сигнала видео, на което се вижда как брокерът на влияние Петьо Петров - Еврото разговаря с жена, сочена за Георгиева, като ѝ обещава да заеме поста. Това наложи временното ѝ отстраняване от Европейската прокуратура заради подозрения в търговия с влияние.

Дисциплинарната процедура срещу Теодора Георгиева започна през септември 2025 г. Шест месеца по-рано тя бе отстранена от поста си. Преди това от Европейската прокуратура съобщиха, че Георгиева е разследвана административно от останалите европейски прокурори за възможни неправомерни действия.

Виновна. Но “какво значи тежко нарушение?“

На 25 февруари 2025 г. Колегията на Европейската прокуратура призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение.

Ето как самата Георгиева реагира тогава на обвинението пред медиите: “Какво значи тежко нарушение? Първо – какво значи нарушение? Второ - какво е тежко нарушение? Има ли политическо влияние от определени фигури? И в крайна сметка не е ли важно да се знае какво точно е това, което се е случило“. И още:

„Не знам. Вие медиите питахте много пъти какво се е случило и не получихте отговор. Аз също искам да получа отговор. Даването на информация, която е известна за целия български народ, няма как да е нещо тайно. Аз не мога да разбера какво точно е нарушението ми“. По думите ѝ пет съдии от Съда на Европейския съюз са казали, че няма нарушение, а основание за налагане на забележка.

