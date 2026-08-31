Цените на петрола скочиха след ударите на САЩ по иранския остров Ларак

Цената на петрола се повиши днес, 31 август, на фона на засилените опасения от прекъсвания в доставките, след като в неделя срещу понеделник американските сили нанесоха удари по две ирански ракетни установки на остров Ларак. Фючърсите с доставка през ноември на международния сорт „Брент“, който е референтен и за Европа, отбелязаха ръст от 1,54% до 89,46 долара за барел в началото на азиатската търговия, а после скочиха дори до 90,26 долара (2,45% ръст) - към момента на публикуване на материала.

Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през октомври като за начало се повишиха с 1,44% до 84,60 долара за барел, след което цената се вдигна още - до 85,16 долара (2,11% ръст) към момента на публикуване.

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Ударите на САЩ по остров Ларак

„Мога да потвърдя, че по-рано днес американските сили нанесоха удари по две ирански ракетни установки на остров Ларак. Беше забелязано, че сили на Корпуса на ислямската революционна гвардия се готвеха да изстрелят ракети с морски мини в Ормузкия пролив“, заяви капитан Тим Хокинс от Военноморските сили, говорител на Централното командване на САЩ.

Според Associated Press атаката e първият публично потвърден удар на САЩ срещу ирански позиции от края на юли насам.

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Американската атака срещу остров Ларак е причинила загинали и ранени сред иранските войници, съобщи Корпусът на иранските революционни гвардейци, като добави, че е отвърнал с удари по американски военни бази в Йордания.

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„Рискът за доставките ще продължи да съществува, а запасите от петрол ще продължат да се изчерпват през следващите седмици и месеци“, заяви Тамас Варга, анализатор в PVM Oil Associates. Той добави, цитиран от CNBC, че „иранската криза вероятно е променила статуквото в областта на сигурността в Близкия изток“.

„Нарастващият брой на ударите в рафинериите в Близкия изток и Русия допълнително ограничи и без това напрегнатите световни рафиниращи мощности, като изтласка маржовете на рафинираните продукти до нови върхове“, се посочва в доклад на Goldman Sachs.

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