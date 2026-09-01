Цените на петрола се качват още, резервите на световния пазар се изчерпват

Цените на петрола се повишиха с около 1 долар в азиатската търговия днес, 1 септември, след като възобновяването на военните действия между САЩ и Иран засили опасенията за прекъсвания на доставките от Близкия изток. Фючърсите на сорта "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха с 1,05 долара до 91,54 долара за барел към 8:45 часа българско време. Към 11 ч. пък цената бе още по-висока - 91,77 долара, става ясно от платформата с данни в реално време на CNBC.

Американският лек суров петрол (WTI) прибави 1,27 долара в началото на търговията и се качи до 87,03 долара за барел, след което скочи още - до 87,12 долара.

Петролът поскъпна значително и вчера. "Брент" завърши с ръст от 2,7 на сто, като по време на сесията достигна най-високото си равнище от 25 август. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,8% и стигна най-висока стойност от 21 август насам.

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Тръмп заплаши Иран с нови удари, през Ормуз минават по-малко кораби

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши вчера с нови удари срещу Иран след първата от около месец пряка размяна на атаки между двете страни в неделя. Това отново засили напрежението в конфликта, който през последните седмици все повече придобиваше характер на икономическо противопоставяне.

„Това отново поставя на дневен ред вероятността от ирански ответни мерки. Това, от своя страна, повишава риска от щети върху енергийната инфраструктура в района на Персийския залив и добавя нова несигурност за корабоплаването през Ормузкия проток“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM, предаде агенция Reuters, цитирана от БТА.

Трафикът през Ормузкия проток остава силно ограничен. В понеделник през него са преминали пет видими товарни кораба при средно около 14 дневно през последните десет дни, показват данни на Kpler. Нито един от петте кораба не е бил танкер за течни горива.

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Усилията на посредници, сред които Катар и Оман, за постигане на споразумение за отваряне на Ормузкия проток досега не са дали резултат.

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Отново ударен танкер в Ормузкия проток

Рисковете за корабоплаването остават високи. Британската служба за морски търговски операции - UKMTO - съобщи днес, че танкер е бил ударен от три снаряда, докато е излизал от Ормузкия проток. Няма данни за пострадали или за екологични щети.

Според анализатори на ANZ данните от сателитното проследяване показват, че през Ормузкия проток в момента преминават около 6 млн. барела петрол дневно, значително под равнищата отпреди конфликта.

Резервите на световния пазар се изчерпват

„Междувременно резервите, на които разчита световният петролен пазар, се изчерпват. Запасите в САЩ се доближават до минимални равнища, докато способността на Китай да поддържа нисък внос ще бъде подложена на изпитание с нарастването на сезонното търсене“, посочват анализаторите.

Запасите от суров петрол в Стратегическия петролен резерв на САЩ са намалели с около 3,1 млн. барела през миналата седмица до общо 286,6 млн. барела.

Анализатори, анкетирани от Reuters през август, очакват цените на петрола да останат над 80 долара за барел през 2026 г. заради продължаващите нарушения на морските доставки.