Доказателствената част в делото на Божков по "Магнитски": Имейл за активите на "Б" и статии на Actualno.com

Статия на Actualno.com от 17 юни 2020 г., анонимен имейл с неѝн превод на английски език и въпроси с мистериозно съдържание за подкупи към Бойко Борисов и Владислав Горанов, изпратени до Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), се оказаха в доказателствената част на финансовото министерство на Съединените щати по делото на Васил Божков във Вашингтон. Още през есента на 2025 година той заведе дело във федералния съд в Окръг Колумбия, с което настоява съдът да постанови OFAC да свали санкциите му за корупция по "Магнитски", наложени още през 2021 г.

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Най-новият засега документ по този процес е входиран на 28 август 2026 г. от адвоката на обвиняемия български бизнесмен - Ерих Ферари. Той съдържа 120 страници, които от Actualno.com прегледахме след сдобиване с файла от системата Pacer Monitor, с която могат да се следят и преглеждат дела в американските федерални съдилища. От 120-те страници около 100 са документи от OFAC, включително и "Доказателствен меморандум".

Мейл към OFAC със статия за Божков и коментар: "Има разминаване между това, което ние изчислихме, и съдържанието в регистрите" за активите на "Б"

OFAC цитира статия на Actualno.com от юни 2020 г., в която пък се цитира публикация на самия Божков в социалната мрежа Facebook от същия период, когато той вече е в Дубай. В нея бизнесменът твърди, че е изтеглил над 67 милиона лева кеш, които е предал на Бойко Борисов и Владислав Горанов "само за последните 3 години": Божков пусна извлечение, твърди, че е за подкупите за Борисов.

OFAC смята, че Божков продължава да се уличава в този пост във Facebook за оказана съществена помощ на държавни служители – "споразумение, при което Божков е плащал 20 процента от печалбите си (от хазартния бизнес – бел. ред.) на министър-председателя Борисов и министъра на финансите Горанов (на постовете си към онзи момент – бел. ред.), след като те подкрепиха промени в данъчното законодателство в полза на бизнеса на Божков, като той подробно описва плащанията към министър-председателя Борисов и министъра на финансите Горанов и допълнително предоставя банкови извлечения, показващи колко е платил на Борисов и Горанов в рамките на три години", казва американската служба, но това не е нещо, което тя е установила, а цитира самия Божков.

OFAC посочва, че на 25 март 2021 г. - т.е. около 9 месеца след излизането на изявлението на Божков на бял свят - службата е получила имейл (изпращачът е скрит) с превод на статията от Actualno. Тя е добавена в доказателствения материал на финансовото министерство на САЩ по делото. За конкретния получен мейл Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ публикува следното съдържание, адресирано към нея от изпращача, оставащ анонимен: "Документите са от ... (замъглена част). PDF-файловете са "уставни" документи, за които сме споменавали и преди. Изпратих ви всичко, което имаме, но ако отбележите тези, които ви липсват, можем да ви изпратим и тях. Знам, че имаше разминаване между това, което вие сте изчислили по отношение на активите на "Б", и това, което фигурира в регистрите (ние изчислихме 53, а вие – 57). Възможно ли е това да се дължи на разлика в момента, в който сме направили проучването?", пише в мейла. А отдолу е и преводът на английски език на цитираната статия.

В тази част от доказателствата на OFAC е прикрепен още един мейл със същата дата, но с различен час - по-ранен. Не е ясно кой е изпращачът и кой - получателят, като от съдържанието се разбира, че вероятно от OFAC задават въпроси, след което идва горепосоченият отговор. Съдържанието тук гласи:

"Няколко кратки въпроса:

1. Къде и кога са били прегледани приложените документи за тези компании?

2. Това ли е всичко, което ще превеждате, или имате още документи, които да ни изпратите?

Питам само защото все още ни липсват няколко компании".

Към доказателствената част на OFAC е прикрепена още една статия на Actualno.com: "Божков с нови въпроси към Бойко Борисов – за 700-те млн. лева", от 16 юни 2020 г. В нея пак се цитира публикация на бизнесмена от профила му във Facebook, с която се обръща лично към тогавашния премиер за думите на лидера на ГЕРБ, поискал Божков да си плати 700 млн. лв. на държавната хазна. "Три съществени въпроса към лицето Б.М.Б., за които може да се посъветва и с ковчежника си Vladi G:

1. Знае ли каква е разликата между “данък” и “такса”?

2. Акционерът носи ли отговорност за евентуалните задължения на дружеството, в което участва?

3. Къде и с какво основание очаква да внеса лично 700 млн.?", пита Божков.

Много секретни части

Цялостно в документа OFAC припомня защо е санкциониран българският бизнесмен: "Божков е оказал съществена помощ, спонсорирал е или е предоставил финансова, материална или технологична подкрепа, както и стоки или услуги в подкрепа на корупция, включително неправомерно присвояване на държавни активи, отчуждаване на частни активи с цел лична облага, корупция, свързана с държавни поръчки или добив на природни ресурси, или подкуп, извършен от чуждестранно лице".

OFAC цитира и президентски документ - Изпълнителна заповед 13818 от 20 декември 2017 г., от първия мандат на Доналд Тръмп, с която се аргументира замразяване на имуществото на лица, замесени в сериозни нарушения на правата на човека или корупция.

Следва цяла страница със заличени данни в документа, като става ясно, че те са от страница 6 от доказателствено приложение № 15 към делото.

Снимка: БГНЕС

Много заличена секретна информация от Приложение 6 и 7, чието съдържание не е ясно, има и след следния абзац от OFAC: "В хода на предсъдебното производство бяха събрани доказателства, че обвиняемият Божков е предложил през февруари 2018 г. подарък на длъжностно лице – тогавашния председател на Държавната комисия по хазарта - с цел да му предоставя ежедневно по 10 000 български лева, за да може председателят да продължи да внася в ДКХ предложения за отнемане на лицензите на конкурентите на Божков [Доказателство № 12, стр. 1–2]. Според статия в "Balkan Insight" от 5 февруари 2020 г. Божков, който беше задържан на 31 януари 2020 г., беше обвинен в няколко престъпления, включително ръководство на организирана престъпна група, принуда, опит за подкуп на длъжностно лице и укриване на данъци. На 29 януари 2020 г. беше издадена международна заповед за арест на Божков, след като той избяга от България. Междувременно настоящият (тогавашният – бел. ред.) председател на комисията по хазарта, Александър Георгиев, беше арестуван във Виена на 1 февруари 2020 г. и призна, че е инициирал схеми в помощ на Божков, след което беше освободен под гаранция от 40 000 долара. [Приложение 7, стр. 1–2]".

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Малко по-надолу в документа виждаме и отделна секция "Допълнителна информация", където също има доста редове закрити обстоятелства с етикет "Секретно". Следва Меморандум "Описание на доказателствата", като Приложение 3, 4, 6, 11, 13, 14 са изцяло класифицирани, а същото важи за Приложение 9, за което е отбелязано още, че е "с чувствителна информация за правоприлагащите органи". За Приложения 15, 21 и 22, които са секретни, пише, че съдържат "Източници и методи", а 16 и 17 - също тайни - са озаглавени "Теория на мозайката". Предполага се, че тези части ще се разглеждат само при закрити врата в съда.

В Приложение 5 е описана изцяло цитираната по-горе медия "Balkan Insight" (BIRN) – като представяне откъде са взети конкретни аргументи за доказателствената част на OFAC, а в друга част е изложено разследването на българската прокуратура срещу Божков. От Приложение 18 се разбира, че OFAC цитира и портала ZoomInfo - регистриран брокер на данни в Съединените щати, който събира и продава лични данни, както публични, така и частни, чрез различни средства за извличане на данни и уеб скрейпинг. Събира се и се предлага и информация за бизнес субекти като компании и отдели.

OFAC: Божков е "плащал на държавни служители и в резултат на това значително е забогатял", след санкциите се е занимавал с подобна дейност

По-нататък се припомня отказът на OFAC по обжалване на адвокатите на Божков от март 2022 г. санкциите по "Магнитски" да бъдат отменени. Най-важното от решението на службата е: "По-конкретно, Вашият клиент твърди, че не е подкупвал никакви български длъжностни лица, а по-скоро е бил изнудван от български държавни служители да им плаща. Въпреки това Вашият клиент действително е извършвал плащания към български държавни служители в замяна на преференциално третиране на неговите бизнес дейности, което е донесло значително забогатяване на Вашия клиент. Вашият клиент не опровергава факта, че е извършил тези плащания. Освен това Вашият клиент изтъкна промяна в обстоятелствата, предвид премахването на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и твърдяното прекъсване на връзките с Бойко Борисов, Владислав Горанов и българското правителство. Въпреки това OFAC е преценила, че тези твърдения не доказват промяна в обстоятелствата, свързани с включването на Вашия клиент в списъка съгласно Изпълнителна заповед 13818, която да е достатъчна, за да оправдае премахването му (...) Информацията, с която разполага OFAC, сочи, че Вашият клиент продължава да бъде обект на разследване в България за различни предполагаеми престъпни дейности, включително такива, които засягат същите дейности, които са послужили като основание за включването му в списъка. Освен това информацията, с която разполага OFAC, сочи, че след датата на налагане на санкциите Вашият клиент се е занимавал със санкционируема дейност, подобна на тази, която е довела до включването му в списъка".

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Също така се добавя, че според OFAC коригиращите мерки, предприети от Божков, не са достатъчни.

В документа обаче са засекретени обобщените доказателства в подкрепа на определянето на Божков като част от санкционния списък. В тази част от файла има големи букви "В очакване на консултация".

Твърденията на Божков: Не изпълнил указания да прехвърли бизнеса си безвъзмездно на двама сътрудници на Бойко Борисов

Цитирани са и изявления на Васил Божков, който твърди, че няма достатъчно основания за първоначалното му включване в санкционния списък. Той казва, че не е подкупвал никакви български държавни служители - напротив, по думите му, бил подложен на изнудване от бивши български държавни служители, а именно Борисов и Горанов. Според Божков той и неговите дружества са били подложени на систематичен рекет и заплашвани от Борисов и Горанов, че ще разбият хазартния му бизнес чрез законодателство, национализиращо този сектор, ако Божков не им предостави част от печалбите си. В резултат на това Божков твърди, че е бил принуден да плаща големи суми пари и да се ангажира във финансово неизгодни сделки от страна на Борисов и Горанов. Васил Божков следователно твърди, че плащанията, направени към български длъжностни лица, не са били подкупи, а плащания за изнудване, за да се попречи на Борисов и Горанов да отнемат бизнеса и богатството му.

И още – Божков твърди, че Борисов и Горанов са го тормозили непрекъснато, като са му се обаждали многократно, ако той закъснеел с някое плащане, и многократно са му повтаряли, че "дори и най-малката държава може да унищожи най-големия бизнес". Освен възможността за неблагоприятно законодателство, Божков твърди, че е бил също така изнудван и заплашван с наказателно преследване, както и че е имало неявни заплахи за живота му. Според Васил Божков схемата за изнудване на Борисов е приключила през ноември или декември 2019 г., когато бизнесменът е отказал да изпълни указанията на Борисов да прехвърли мажоритарния дял от своя лотарен бизнес безвъзмездно на двама от сътрудниците на Борисов.

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В отговор, според Божков, българското правителство като отмъщение започнало разследване срещу бизнеса му, наказателно дело срещу него лично, а и е национализирало лотарийния сектор – всичко това в рамките на няколко месеца след отказа на Божков, по думи на бизнесмена. Освен това Божков твърди, че българското правителство, въпреки отхвърлянето на искането за екстрадиция от страна на Обединените арабски емирства (ОАЕ), е направило опит да го отвлече от Дубай.

Всичко това са твърдения на Божков - не установени обстоятелства от OFAC или от американския съд.

Във връзка с твърденията за изнудваческа схема Божков твърди, че OFAC е подбирала избирателно и/или напълно е пренебрегвала доказателства, за да постигне предварително определен резултат, тъй като е имало редица публикации във Facebook от този период, в които Божков е повтарял, че плащанията са били част от изнудваческа схема. Васил Божков посочва, че административното досие обаче не включвало нито една от останалите му публикации във Facebook, камо ли да предоставя някакви указания, че OFAC е разгледала или разследвала неговите твърдения, свързани с изнудване. Съответно, Божков твърди, че селективното използване от страна на OFAC на публикацията му във Facebook от 17 юни 2020 г., при едновременно игнориране на другите му публикации от същия период, прави процедурите на OFAC за установяване на фактите "неадекватни" и следователно основанието за включването на бизнесмена в списъка е "недостатъчно".

Божков отделно отрича да е планирал да плаща на какъвто и да е български държавен служител или политик, за да създаде канал за руски политически лидери, което също попада в аргументите за санкции. Друг важен момент е твърдението му, че не е регистрирал политическата си партия "Българско лято", за да издига кандидати на парламентарните избори през април 2021 г. и юли 2021 г., и че дори ако това твърдение беше вярно, подобно действие не би имало отношение към основанията за санкционирането му.

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Освен това бизнесменът настоява, че той и компаниите му винаги са си плащали данъците навреме. Като аргумент да не бъде санкциониран, той твърди още, че не се е укривал от екстрадиция от ОАЕ в България или от съдебно преследване у нас.

Божков: Поправих се и ще дарявам за антикорупция; OFAC: Не се приема

Божков твърди, че е настъпила промяна в обстоятелствата, която оправдава отстраняването му от списъка с наказателни мерки на САЩ. Според жалбата му лотарийният сектор в България е бил национализиран през 2020 г., а ДКХ е била премахната. И четирите лотарийни дружества вече не функционират и в момента са в процедура по несъстоятелност, твърди той. Поради това Божков твърди, че за него е невъзможно да продължи да плаща изнудвачески суми – което OFAC е определила като "подкупи" – на председателя на ДКХ, тъй като агенцията вече не съществува (тя беше закрита), а лотарийните предприятия са прекратили дейността си и следователно нямат операции, а оттам и конкуренти. Освен това Божков твърди, че е прекъснал напълно връзките си с Борисов, Горанов и българското правителство. Също така твърди, че не са верни публикациите, че продължава да работи хазартният му бизнес в Молдова и Грузия. По този начин се твърди, че обстоятелствата, довели до включването на Васил Божков в списъка, са се променили и вече не са приложими – нещо, което OFAC отказва да приеме.

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Божков е предложил поредица от коригиращи мерки, които според него биха отстранили окончателно основанията за налагането на санкциите срещу него. Тези коригиращи мерки включват предложение за закриване на останалите му хазартни предприятия, съгласие да се подложи на финансов одит и други мерки за спазване на изискванията в сътрудничество с OFAC, както и ангажимент да преустанови трансакциите с лица от списъка със санкции на службата и с български длъжностни лица, наред с други мерки. И още – както стана ясно и от предишни съдебни документи, Божков се е съгласил да предостави дарение в размер на 1 милион лева (приблизително 565 291 долара) за антикорупционни инициативи, като тук вече се назовава и конкретна организация - Антикорупционния фонд (АКФ) и/или организация, избрана от OFAC. "Това дарение ще бъде обвързано с деблокирането на активите и сметките на молителя от Комисията за противодействие на корупцията", пише в официалния съдебен документ. Освен това Божков бил склонен да обмисли всякакви коригиращи допълнителни мерки, които OFAC сметне за нужни, за да може да свали санкциите по "Магнитски".

"След внимателно разглеждане, както е подробно описано по-долу, OFAC установява, че: (i) Божков все още отговаря на първоначалните критерии за включване в списъка съгласно Изпълнителна заповед 13818 (...); и освен това (ii) не е успял да докаже промяна в обстоятелствата, която да оправдае отстраняването му. Както е подробно описано по-долу, въпреки различни твърдения, информацията, с която разполага OFAC, включително насоките на държавната външна политика, информация от отворени източници и поверителна информация от правоприлагащите органи, показва, че Божков се е занимавал и всъщност продължава да се занимава с дейността, която е в основата на включването му в списъка съгласно Изпълнителна заповед 13818. В светлината на тази информация OFAC е решила, че молителят не е успял да докаже, че премахването му от списъка SDN е оправдано. По-конкретно, молителят твърди, но не е успял да докаже, че основата за включването му е била неправилна и че е настъпила промяна в обстоятелствата съгласно 31 C.F.R. § 501.807. Следователно OFAC е решила, че искането на молителя за премахване от списъка SDN следва да бъде отхвърлено", казват от Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ.

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45 милиона евро за Борисов: Твърдение на Васил Божков

Снимка: БГНЕС

В отговора си на въпросник от 15 септември 2022 г. (бизнесменът се е съгласил на това, за да докаже, че заслужава изваждане от санкционния списък) Божков предоставя допълнителни подробности относно спецификите на предполагаемата схема за изнудване. "При разглеждането на тези твърдения OFAC отбелязва, че: "Нито в молбата си за премахване от списъка, нито в отговора си на въпросника Божков опровергава, че е извършвал плащания към български държавни служители в замяна на преференциално третиране на неговите предприятия. Дори ако OFAC приеме твърдението на Божков, че корупционната схема с Борисов и Горанов е била изнудване, това твърдение не опровергава факта, че Божков – описан като "най-богатият човек в България" със значително влияние – е предоставил 45 милиона евро на Борисов и Горанов (това е твърдение на Божков - бел. ред.) за да използват официалните си позиции в правителството на България за манипулиране на закони, които да благоприятстват бизнеса на Божков в негова икономическа полза".

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В отговора си на въпросника от 15 септември 2022 г. Божков заявява, че е получил указания "да изплаща 20 процента от месечната си нетна печалба в брой на Горанов – от което (според OFAC) следва, че е могъл да задържи 80 процента от нетната печалба за себе си [Приложение 9, стр. 7]". Божков твърди още, че е изплатил "приблизително 45 милиона евро на Борисов чрез Горанов, което би означавало, че е задържал приблизително 180 милиона евро нетна печалба от хазартния си бизнес през същия период [Приложение 9, стр. 8]", анализират от OFAC.

OFAC обръща внимание и на признание на Божков, че е плащал подкупи в ДКХ, за да бъдат отнети хазартните лицензи на конкуренти. Според службата това показва модел на поведение, който поставя под съмнение описанието на бизнесмена за схема за "изнудване".

Отделно, въпреки твърденията на Божков, OFAC "е установила информация, която опровергава твърдението, че Божков е платил всичките си данъци", пише още в най-новия документ по делото. Само че точно тук следва абзац, който е напълно заличен и са скрити подробностите. Що се отнася до твърдението, че бизнесменът не е опитвал да избегне екстрадиция или съдебно преследване в България, OFAC отбелязва, че тези фактори не са били част от решението за налагане на санкции по "Магнитски", така че няма защо да им се обръща внимание.

Освен това OFAC преценява, че е възможно Божков да продължава да се възползва от постъпления от корупция, спечелени през този период, като се има предвид, че не е платил никаква форма на финансово възстановяване и признава, че има достъп до средства, спечелени преди включването му в списъка. "Освен това, въпреки твърденията на Божков, че не е замесен в лотарийния бизнес в други държави, освен България, а именно Молдова и Грузия, той не е предоставил никакви доказателства, че не е имал лотарийни предприятия или свързани с тях сделки в тези държави [Приложение 9, стр. 4]. Божков всъщност е признал пред OFAC, че след включването му в списъка е управлявал предприятия в хазартния сектор, в който Божков преди това е участвал в корупционни дейности. [Приложение 2, стр. 1] [Приложение 32, стр. 2]", добавя службата.

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OFAC "не е установила доказателства, че Божков е престанал да се занимава с дейностите и бизнеса, които са в основата на включването му в списъка", пише още службата и казва, че предложените от бизнесмена мерки за коригиране са недостатъчни.

Останалите аргументи на OFAC за отказ от изключване от списъка "Магнитски" са: "Божков продължава да е обект на разследване в България по дела, свързани с корупция; след включването му в списъка на OFAC Обединеното кралство наложи санкции на Божков за участието му в сериозни корупционни дела". Има и изброени допълнителни основания да се счита, че Васил Божков все още отговаря на първоначалните критерии за включване в списъка и че не е демонстрирал положителна промяна в поведението си, която да оправдае изваждането му. Само че тези аргументи са засекретени и не са публично достояние.