Възрастен шофьор се блъсна челно в товарен автомобил

Мъж на 72 години от Велико Търново е загинал при вчерашната катастрофа край габровското село Донино, съобщиха от пресцентъра на полицията в Габрово. Сигналът за произшествието е получен на 31 август в 14:30 ч. Мъжът е управлявал лек автомобил, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в движещия се срещу него товарен автомобил, управляван от 55-годишен жител на град София. В резултат на катастрофата шофьорът на лекия автомобил е починал.

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Водачът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите и от двете проби са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на установяване и по случая е образувано досъдебно производство.

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БТА припомня, че по-рано днес жена пострада при катастрофа на главен път Бяла – Плевен, а мотоциклетист на 26 години е в тежко състояние след вчерашно пътнотранспортно произшествие на разклона за павликенското село Мусина.

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