Тръмп отговори на въпрос ще използва ли ядрено оръжие срещу Иран (ВИДЕО)

Рейтингът на одобрение на американския президент Доналд Тръмп остава на най-ниското си ниво от одобрение от само 33%, според анкета на Ройтерс/Ipsos. Основната причина - ударът в инфлацията т.е. поскъпването на живота заради подпалената от Тръмп война с Иран.
Анкетата установи, че 71% от американците не одобряват начина, по който Тръмп се справя с разходите за живот, докато само 36% одобряват войната в Иран. И всичко това идва преди задаващите се през ноември избори за Конгреса, които ще са много трудни за републиканците и малцина вярват, че те няма да загубят и Камарата на представителите, и Сената.
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Междувременно Тръмп продължава с клишетата за войната си в Иран. Няма да използваме ядрено оръжие срещу Иран - "задавате ми глупав въпрос, по принцип никога не бих отговорил. Защо да използваме - Иран е тотално победен. Те не знаят кой им е лидер":
Reporter: Have you ruled out using a nuclear weapon against Iran?— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
Trump: I would never say that, but the answer is yes.
There is no reason for it. What a stupid question. They are totally defeated.
I defeated them, and I should use a nuclear weapon on top of that? What a… pic.twitter.com/D4R7ck4p8T
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
They don't really know who their leader is. pic.twitter.com/3ivmx3QXLx
Според Axios, Тръмп обмисля ограничени по мащаб американски удари по ирански радари и ракетни установки около Ормузкия проток, за да опази донякъде корабоплаването през пролива. CENTCOM предложи периодични удари след признаци, че Иран възстановява своите военни възможности, включително опит за изстрелване на ракета към американски "стелт" изтребител F-35.
Американският президент пак се оплака, че Джо Байдън дал оръжие за 300 млрд. долара за Украйна - лъжа, която многократно беше опровергавана, пряката военна помощ на САЩ за Украйна беше около 66,5 млрд. долара и това беше отчетено в официални данни на американското правителство - ОЩЕ: Тръмп: Ще отговорим на иранската атака, ще ги ударим здраво (ВИДЕО)
Trump on munitions:— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
They say we used it in Iran. We used very little in Iran by comparison.
Joe Biden gave Ukraine over $300 billion worth of stuff for free. pic.twitter.com/5FnP4fn7DU