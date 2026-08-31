Петролът може да е скъп, но Саудитска Арабия ще тегли голям заем заради войната в Иран

Саудитска Арабия е в начален етап на преговори за набиране на поне 8 милиарда долара чрез нов заем, като засилва усилията си за диверсификация на източниците на финансиране. Причината - икономическите последици от войната на САЩ и Израел срещу Иран, която засегна целия Персийски залив и Близкия изток. Националният център за управление на дълга на кралството е започнал да проучва нагласите на банките относно потенциална сделка, казват запознати с въпроса източници на Bloomberg.

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Подкрепяната от държавата петролна компания Saudi Aramco води подобни преговори с банки, споделят някои от източниците. И двете потенциални сделки са в ранен етап и в крайна сметка може да не се осъществят.

Тежкото положение на Саудитска Арабия

Усилията на Рияд идват в момент, когато кралството и други държави от Персийския залив се борят с икономическите последици от регионалната война, която продължава да пречи на търговията през Ормузкия проток, да повишава разходите за внос и да натоварва веригите за доставки.

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Техеран набелязва саудитската енергийна инфраструктура, докато подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути заплашват кораби в Червено море, което затруднява усилията на кралството да заобиколи Ормуз, като транспортира петрол от западния си бряг. Междувременно икономиката претърпя най-рязкото си свиване от началото на пандемията през второто тримесечие на 2026 г., като атаките допринесоха за спад от почти 25% в петролния сектор.

Въпреки това конфликтът доведе и до повишение на цените на петрола, което донякъде облекчи финансовото положение на Саудитска Арабия. Средната цена на еталонния сорт суров петрол „Брент“ през тази година се задържа около 87 долара за барел, което спомогна за облекчаване на натиска върху финансите на кралството вследствие на войната. Въпреки това Саудитска Арабия отчете дефицит от 34,3 милиарда риала (9,1 милиарда долара) за второто тримесечие.

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Един от най-активните получатели на заеми

Последната инициатива идва, след като през май Националният център за управление на държавния дълг (NDMC) обяви, че е изпълнил годишния си план за заемане на средства, осигурявайки около 90% от финансовите си нужди. От фонда посочиха, че евентуални допълнителни нужди ще бъдат покрити предимно чрез частни канали и местни пазари.

Снимка: Saudi Aramco

Саудитска Арабия се превърна в един от най-активните заемополучатели сред развиващите се пазари, като през тази година набра около 6 млрд. долара чрез вътрешни и международни облигации, докато Saudi Aramco набра още 4 млрд. долара. Суверенният фонд на страната набра 7 млрд. долара през май – една от първите сделки на публичния пазар от началото на войната в Иран.

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В края на миналата година NDMC привлече синдикиран заем от 13 млрд. долара със 7-годишен срок – нетипичен ход, който сигнализира за усилията на кралството да се възползва от извънпазарни източници на капитал за финансиране на плана за диверсификация на престолонаследника Мохамед бин Салман.

Това преориентиране към външен капитал е видимо в цялото кралство. Saudi Aramco преследва план за приватизация, който в крайна сметка би могъл да събере до 35 милиарда долара, съобщи Bloomberg. Нефтеният гигант също така е заявявал по-рано, че ще остане активен на дълговите пазари и ще емитира нови видове инструменти, за да привлече различни групи инвеститори.

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Тази промяна се наблюдава и в суверенния инвестиционен фонд на кралството, чийто размер възлиза на 900 милиарда долара. В рамките на новата си петгодишна стратегия Фондът за публични инвестиции се готви да предприеме по-агресивни действия за прехвърляне на активи към частни собственици, да преследва листвания на борсата и продажби на активи, както и да разчита все повече на външен капитал.

Въпреки сътресенията, свързани с войната, и усилията на Рияд да преразгледа разходите за амбициозни мегапроекти, Саудитска Арабия продължава да инвестира милиарди в глобални сделки, обхващащи области от игрите до електромобилите. Наскоро страната пое ангажимент да построи тематичен парков комплекс на стойност 6 милиарда евро близо до Париж.

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