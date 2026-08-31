Бил в неадекватно състояние: Задържаха мъж за убийство на млада жена в София

Задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. Това потвърдиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи. Всичко започнало рано сутринтау когато мъжът започнал да крещи пред жилищен блок, като по думите на съседи бил в неадекватно състояние. Те подали сигнал в полицията.

На място пристигнали служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището му, за да го усмирят. Там е открито тялото на починала жена също с чуждестранен произход.

Често били виждани в нетрезво състояние

Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ. Основната версия са битови мотиви. По думи на съседите на младата двойка те били спокойни и кротки, но често ги виждали в нетрезво състояние.

Според тях има вероятност мъжът да е злоупотребявал и с наркотични вещества.

Съседка на чуждестранната двойка разказва, че двамата били във връзка и правели впечатление с външния си вид.

„Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал. Извършеното е несъзнателно, със сигурност", коментира тя. ОЩЕ: Още трима непълнолетни са арестувани и обвинени за убийството в Пловдив