Починала жена „продаде“ апартамент в центъра на София: СДВР задържа осем души

За предотвратена имотна измама съобщи шефът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков по време на брифинг пред медиите. В полицията била получена информация, че днес ще се осъществи сделката. Попречено й е от "Икономическа полиция". Става въпрос за продажба на апартамент в центъра на София, който обаче е собственост на починала през 2008 г. българска гражданка. По случая са задържани осем граждани, петима мъже и три жени. Всичките са българи, като всеки един от тях има различна роля. Възрастта на задържаните варира между 21 години и 72 години, каквато е възрастта на продавача на имота.

Стана ясно, че жената има наследник - племенница, която е под пълно запрещение в дом за социални грижи в Смолян.

Неистинско завещание

"Българският гражданин, който прави опит да продаде имота, се е сдобил с неистинско собственоръчно написано завещание от починалата. През 2020 г. въпросният извършител обявява самото завещание пред нотариус в град Враца, в резултат на което след предоставяне на друг набор необходими документи, получава констативен нотариален акт. Веднага след получаването - една част от земите с фалшивото завещание ги продава на територията на Козлодуй, а днес прави опит да продаде имот на центъра в град София", обясни главен комисар Пелтеков.

През 2022 г. полицаи се усъмняват в истинността на завещанието и започват извършването на проверка, образува се досъдебно производство, в хода на което се потвърждава, че завещанието е неистинско.

В момента се проверява дали има замесени служители на институции. ОЩЕ: Измама за хиляди евро в Пловдив: Задържаха брокер за фалшиви сделки "на зелено"