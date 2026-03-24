Над милион фалшиви евро и 1 кг кокаин: Акция на ГДБОП

Близо 1 кг кокаин е открит при снощната акция на ГДБОП в София и Пазарджик, при която бяха иззети между 1 милион и 1 200 000 фалшиви евробанкноти.

По случая са задържани двама българи и трима румънски граждани, съобщава БНР.

Освен фалшивите пари, които са били над 1 милион евро в банкноти с номинал по 100 евро, е открит и около килограм кокаин, както и голямо количество истински банкноти евро.

Претърсени са общо 3 автомобила на паркингите на два хипермаркета в София. Първата кола е била с румънска регистрация.

Разследването е продължило няколко месеца. Тепърва от ГДБОП ще изясняват дали става дума за канал за трафик на фалшиви евробанкноти.

