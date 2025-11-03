Наркотик-сладолед и защо марихуаната е все по-опасна: Информация от Агенция "Митници"

Синтетични опиоди под формата на сладолед – вече има такива случаи и информация за тях е дошла от поне две държави в Европа. Това посочи Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници". Той разказа, че все по-често има влагане на синтентични наркотици в "сладки изкушения", но потвърди, че няма информация в България за например бонбони с ягодов вкус, които всъщност представляват дрога. В социалните мрежи напоследък имаше бум и дискусия за "розови мечета" с кристален метамфетамин, но нито от полицията, нито от "Пирогов" потвърдиха да има дори един случай на предозиране конкретно с такива "бонбони".

"Това не е "ягодов експрес", а снимки на екстази", уточни Бакалов.

"За съжаление, бонбоните почват да вземат превес", предупреди Стефан Бакалов за общата картина с дрогата в България.

Още: След спецакция: 64 задържани, две разбити бази и хванато голямо количество дрога (СНИМКИ)

По думите на Бакалов, не е новина, че марихуаната е най-разпространеният наркотик в България. Според него обаче, тетрахидрокарбинолът в сегашната марихуана вече е около 25% от целия състав и това отключва психози. Преди 10-тина години процентът на това вещество беше около 4-5%. Изобщо, това важи за всички наркотици – те стават все по-силни, обясни Бакалов пред БНТ.

Синтетичните опиоди замениха хероина на пазара на наркотици – просто с малко количество синтетика заместващ много по-голямо количество хероин, заяви експертът. Той разказа и, че що се отнася до Европа, най-голямата криза е в балтийските държави. Според него, в България употребата на фентанил достига своя пик и този наркотик няма да се превърне в такъв бич, какъвто е например в САЩ.

Бакалов заяви и, че борбата с наркотрафика е много трудна от гледна точка на това, че от Китай идват огромни количества пратки и няма как те да бъдат проверени до една, а в Европа действа пазар, който е отворен.

Още: Съмнения за садизъм, извращения и дрога: Как се стигна до ареста на д-р Станимир Хасърджиев?