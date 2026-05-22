Наводнение в Габрово: Река Янтра излиза от коритото си, улици са под вода (ВИДЕО)

Проливните валежи в Габрово доведоха до сериозни наводнения в различни части на града. Основни улици са под вода, движението е затруднено, а нивото на река Янтра продължава да се покачва опасно след часовете на интензивен дъжд.

По информация от жители на града, в някои квартали водата е заляла пътни участъци, мазета и приземни етажи. Най-сериозна остава ситуацията около районите в близост до коритото на Янтра, където реката е започнала да прелива вследствие на обилните валежи.

Шофьори сигнализират за труднопроходими улици, а на места автомобилите преминават през дълбоки водни участъци. Очаква се аварийни екипи и служители на общината да следят обстановката през цялата нощ.

Метеорологичната обстановка над Централна Северна България остава динамична, като валежите в региона продължават. Жителите на Габрово са призовани да бъдат внимателни и да избягват преминаване през наводнени участъци, предава Meteo Balkans.

По-рано тази вечер буря потопи и улиците на Велико Търново. Наводненията донесоха сериозни проблеми с движението из града.