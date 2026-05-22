Унгария поднови забраната за украински храни. Среща между Зеленски и Мадяр се готви (ВИДЕО)

Унгария поднови забраната си за внос на украински селскостопански продукти. Според Euractiv, правителството на Петер Мадяр е възстановило ограниченията, въведени при предшественика му Виктор Орбан. Забраната е била отменена след смяната на властта, но по-късно е била определена като "законодателна грешка".

Ограниченията засягат месо, яйца, зърно, брашно, царевица, слънчогледови продукти и рапично масло. Унгарските власти твърдят, че мерките защитават местните фермери от украинския внос.

На този фон, Мадяр изрази намерение "да върне" Унгария към Международния наказателен съд в Хага. Трибуналът отдавна издаде заповед за арест на руския диктатор Владимир Путин, а миналата година, докато все още управляваше Орбан, в Унгария беше гласуван закон за напускане на Международния наказателен съд.

В същото време украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че е в ход подготовка за среща между украинския президент Володимир Зеленски и Мадяр, за да бъдат обсъдени двустранните отношения и "чувствителни въпроси", включително правата на унгарското малцинство в Украйна. Ще бъде обсъден и въпросът за украинското членство в ЕС - Киев иска първите 6 преговорни глави да бъдат отворени и да почне работа по тях през юни, 2026 година. "Убеден съм, че имаме подкрепата на нашите европартньори - важно е това да се случи не само защото е в интерес на Украйна, а и в интерес на Европа", каза Сибиха.

По въпроса с това евентуално бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да е европейски представител в мирни преговори между Русия и Украйна, Сибиха иронизира - направо да е Жерар Депардийо или Стивън Сегал, а защо не и Орбан -

Time and place for Zelensky-Magyar meeting not yet agreed, Foreign Minister Sybiga says. Ukraine wants to open 6 EU negotiation clusters in June, believing the main political obstacle of Orban's government was removed after Hungarian elections.



