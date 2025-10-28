"Не съм докосвал това момче и ще го докажа": Станимир Хасърджиев с първи думи след ареста (ВИДЕО)

"Не съм докосвал това момче и ще го докажем!", това заяви пред съдебната зала д-р Станимир Хасърджиев, който беше арестуван по обвинение за принудително държане, заплаха с оръжие и дрогиране на 20-годишен мъж. Заедно с него арестувани бяха и актьорът Росен Белов и други лица. Така Хасърджиев каза първите си думи след скандала, напът за съдебната зала, където се гледа мярката за неотклонение на обвинените.

На въпроса дали е дал наркотици на момчето и дали го е държал насила, отивайки към съдебната зала, Хасърджиев каза: "Нямам наркотици. Знаете, че се занимавам, знаете, че помагам на хора, които са зависими и поради тази причина домът ми винаги е бил отворен за такива хора. Но обвиненията, които има в момента, са единствено основани на едни показания на човек, който е рецидивист. Две години е лежал в затвора."

"Това е благодарение на това, че подадох сигнал срещу член на надзорния съвет на Здравната каса. Заради Андрей Дамянов, срещу когото подадох сигнал. Три години бавят делото срещу него, но заради това в момента са тези измислени показания.", успя да добави Хасържиев, преди да влезе в залата.

Още: Кметът на район "Изгрев" изригна срещу Мариан Бачев: Обаждания от адвокати, сплашвания и евентуален конфликт на интереси

Другият задържан по случая - Росен Белов, който беше пуснат под домашен арест на първа инстанция, пристигна в Съдебната палата, но отказа коментар, съобщава NOVA.

Чести партита с употреба на дрога

Снимка: БГНЕС

Третият задържан - гъркът Анастасиос Михалидис, не е бил открит на адреса му, защото се е преместил, и това забави гледането на мярката с един час. Пред съда Михаилидис заяви, че е живял четири месеца в дома на Хасърджиев, тъй като имал нужда от място, където да отседне.

Още: "Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено": Позиция на Съюза на артистите в България

"Там често се организираха гей партита с употреба на дрога. Самият Хасърджиев е официално признат за зависим от амфетамини. Във въпросната вечер Росен Белов дойде с пострадалия - 20-годишния Георги. Той също носеше дрога - вероятно кокаин. Белов видях за пръв път тогава", твърди мъжът, цитиран от NOVA. По думите му той си тръгнал 30 минути по-късно. "Компанията не ми харесваше. Не знам Хасърджиев да има оръжие, нито някой да е бил връзван във въпросната вечер", подчерта той.

В съдебната зала стана ясно, че Белов е комуникирал с момчето през мобилно приложение и то е знаело къде отива.