"Като дете гледах Ферари, днес сбъднах мечтата си": специалният ден на Хамилтън във Формула 1

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън записа първата си победа с Ферари, след като отлична отборна стратегия го изведе до първото място в Гран при на Каталуня. Британецът финишира пред Джордж Ръсел от Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. За Хамилтън това е 106-а победа в кариерата и първа от 2024 насам, когато той спечели Гран при на Белгия с Мерцедес. По-късно той напусна отбора и премина във Ферари, а след още година и половина този екип стигна до знаменита победа.

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"Мечтата ми изглеждаше почти невъзможна миналата година, но не се предадох и за миг, а отборът продължи да ме мотивира. Победите винаги са специални, но тази е нещо различно. Като дете гледах Ферари в много успешна ера, а сега дълго време се чудех какво е да спечелиш в този болид. Най-накрая го направих", каза британецът.

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Хамилтън стана най-възрастният победител от Джак Брабъм през 1970. Той се обърна към отбора си: "Благодаря ви. Вие ми помогнахте да постигна мечтата ми и не мога да намеря повече думи. Гордея се с вас. За семейството ми - обичам ви. За феновете - благодаря ви, че не спряхте да ми напомняте кой съм аз. Нямаше да го направя без вас", добави още той.

Победата на Хамилтън и отпадането на Кими Антонели промениха много в класирането. Италианецът остана със 156 точки, а Хамилтън вече е със 115 и води с девет на Ръсел.

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