Огромна кражба: Източиха 240 л гориво от камион

17 октомври 2025, 10:39 часа 435 прочитания 0 коментара
Полицията разследва кражба на около 240 литра дизелово гориво от товарен автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин, цитирани от БТА.

Водачът на автомобила е подал сигнал за кражбата снощи в 20:40 часа, която била извършена докато престоявал за почивка в центъра на с. Медовница. По случая е образувано досъдебно производство в районното полицейско управление в Белоградчик.

Още: Източили му нафтата: Полски камион “олекна“ с 600 литра гориво

От началото на годината това е 14-и случай на източване на гориво от резервоари на камиони в област Видин. На 20 август от резервоарите на товарен автомобил, спрял на уширение на главен път Е-79 на територията на село Медовница, са източени 220 литра гориво. Още: Откраднали над 7 тона дизел: 22 задържани на гара за източване на гориво (СНИМКИ)

Спасиана Кирилова
