Опитал два пъти да пробута по 100 фалшиви евро: Мъж получи присъда

Окръжният съд в Стара Загора одобри споразумение за налагане на наказание на 22-годишен мъж за прокарване в обращение на подправени парични знаци. Това съобщиха от пресцентъра на съда, цитирани от БТА.

Обвиняемият с инициали Р.Д. е получил наказание от една година лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от три години.

Пред съда 22-годишният мъж се е признал за виновен в това, че на 11 януари т.г. в Казанлък, в търговски обект, чрез пазаруване на стока от магазина е прокарал в обращение банкнота с номинал от 100 евро.

Малко по-късно в Стара Загора прокарал в обращение също банкнота с номинал от 100 евро, като я дал на другиго. Подсъдимият е знаел, че банкнотите са подправени.

Одобреното от съда споразумение има последици на влязла в сила присъда. Мъжът е с чисто съдебно минало, допълват от съда.

През март полицията в Гурково започна разследване на сигнал за прокарване в обращение на неистинска евробанкнота в магазин в града.

