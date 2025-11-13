Любопитно:

Остава в ареста румънецът, карал буса с шестимата загинали мигранти

Апелативният съд в Бургас потвърди мярката за неотклонение на румънския гражданин, обвинен за катастрофата с 6 загинали мигранти край Бургас, предаде БГНЕС.

Чиприян Стате е обвиняем за катастрофата, при която загинаха шестима мигранти след 30-минутната гонка с граничните полицаи от Китен до Бургас. Стате е обвинен в две престъпления, едното от които е за умишлено причиняване на смъртта на шестима души.

Днес прокурор Йовита Григорова посочи, че според разследването Стате е планирал да се укрие извън България, след като транспортира чжденците. Той е с чисто съдебно минало, работи като мебелист в Румъния.

Обвиняемият заяви пред съда, че има жена и дете в Румъния и поиска по-лека мярка за неотклонение, но това не бе удовлетворено. Версията на защитата е, че той е извършил престъпленията по непредпазливост. 

