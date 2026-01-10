Историческа сензация! Тим от шеста дивизия елиминира актуалния шампион на ФА Къп!

Шестодивизионният Макълсфийлд поднесе една от най-големите сензации в историята на ФА Къп! Отборът на Джон Руни изхърли актуалния носител на трофея Кристъл Палас след победа с 2:1 в третия кръг на надпреварата. Пол Доусън и Айзък Бъкли-Рикетс се разписаха по веднъж в двете полувремена за успеха на скромния отбор от едноименния град. Едва в 90-ата минута Йеремени Пино реализира почетното попадение за "орлите".

Макълсфийлд, дами и господа!

Малко преди почивката Макълсфийлд поведе. След центриране от фаул капитанът Пол Доусън се разписа с удар с глава. Мениджърът на Палас Оливър Гласнер направи тройна смяна на почивката, но и това не даде очакваната промяна. В 60-ата минута шестодивизионният тим стигна до втори гол чрез Айзък Бъкли-Рикетс. Кристъл Палас върна едно попадение чрез Йереми Пино в 90-ата минута, но в крайна сметка лондончани отпаднаха.

IT’S DAVID WHO BEAT GOLIATH 😮‍💨



AGAINST ALL ODDS 💙



FT - Macclesfield FC 2-1 Crystal Palace pic.twitter.com/cTj1rmy7zJ — Macclesfield FC (C) (@thesilkmen) January 10, 2026

Друг представител на елита Уулвърхямптън продължава напред след успех с 6:1 над Шрюсбъри. За "вълците" с хеттрик и асистенция блесна Ларсен. Ариас, Гомес и Арокодаре същи отбелязаха. Лестър също е в следващата фаза, след като се наложи с 2:0 при визитата си на Челтнъм.

Ден по-рано "холивудският" Рексъм спечели трилър срещу Нотингам Форест с 4:3 след дузпи (3:3 в редовното време) в третия кръг на ФА Къп. Вратарят Артър Оконкво се превърна в герой за втородивизиония тим (подробности четете в линка).