„Невидимият убиец“ на пътя: Как да оцелеем при черен лед

Докато снегът и виелиците са видими и карат шофьорите да бъдат предпазливи, черният лед е подло подвеждащ. Той се образува, когато влагата върху пътното платно (от лек дъжд, мъгла или разтопен сняг) замръзне бързо при спад на температурите. Тъй като е изключително тънък и прозрачен, през него прозира самият асфалт, което създава илюзията, че пътят е просто мокър.

Къде дебне опасността?

Черният лед не се появява навсякъде едновременно. Има „критични зони“, където трябва да сте двойно по-внимателни:

Мостове и естакади: Те се охлаждат много по-бързо от почвата под пътя и замръзват първи.

Сенчести участъци: Места в проломи, под гъсти дървета или зад високи сгради, където слънцето не достига.

Тунели: Входовете и изходите на тунелите често са обледенени заради течението и конденза.

Как да разберем, че караме върху лед?

Експертите по безопасност съветват да следите за следните три признака:

Липса на пръски: Ако колите пред вас преминават през „мокра“ настилка, но от гумите им не хвърчат водни пръски, това вероятно не е вода, а чист лед.

„Олекотен“ волан: Ако почувствате, че управлението изведнъж стане необичайно леко и колата не реагира прецизно на движенията ви, вече сте върху леда.

Тишина: Шумът от триенето на гумите в асфалта внезапно изчезва. Колата става неестествено тиха.

Златните правила за шофьорите

Ако попаднете в зона с черен лед, вашето поведение в първите секунди е решаващо.

1. Без резки движения!

Най-голямата грешка е паническото натискане на спирачките или рязкото въртене на волана. Това гарантирано ще изпрати колата в неконтролируемо въртене.

2. Отпуснете газта, не натискайте спирачката

Ако усетите, че колата поднася, просто вдигнете крака от педала на газта. Дръжте волана здраво и право. Целта е да оставите автомобила да премине през хлъзгавия участък чрез собствената си инерция, докато гумите намерят сцепление отново.

3. Как да действаме при поднасяне?

Ако задната част на колата започне да бяга наляво или надясно:

Завийте в посоката на занасянето: Ако задницата отива надясно, завъртете волана внимателно надясно. Не прекалявайте – целта е да изправите колата, а не да я за завъртите в другата посока.

За коли с ABS: Ако се налага да спрете, натиснете спирачката силно и постоянно. Системата ще се задейства (ще усетите пулсиране в педала) и ще се опита да предотврати блокирането на колелата.

За коли без ABS: Помпайте спирачката с кратки, бързи натискания.

4. Увеличете дистанцията... двойно!

На сух асфалт дистанцията е важна, но на лед тя е въпрос на живот и смърт. Спирачният път върху лед може да бъде до 9 пъти по-дълъг от този на суха настилка. Оставете поне 200 метра разстояние от автомобила пред вас.

5. Проверете гумите

Колкото и добър шофьор да сте, физиката е по-силна. Зимните гуми с дълбок грайфер и мек каучук са единственото, което ви държи на пътя. Ако гумите ви са стари или износени, черният лед ще бъде непреодолимо препятствие.

Заключение: Най-добрата стратегия срещу черния лед е превенцията. Ако термометърът в колата показва стойности около или под нулата, приемете, че всеки „мокър“ участък е потенциален лед. Намалете скоростта и бъдете концентрирани. По-добре да пристигнете с 15 минути закъснение, отколкото изобщо да не пристигнете.

