Невероятно! Тим от Серия А купува 20-годишен българин за 5 милиона евро!

20-годишният български национал Росен Божинов ще премине от Антверп в тима от Серия А - Пиза. Новината съобщава "Скай Спорт". Tрансферът е за около 5 млн. евро, а според авторитетния италиански журналист Джанлука Ди Марцио сделката вече е факт. Към младия бранител интерес проявяваха редица отбори от Калчото, но изглежда, че намиращият се на последно място отбор в класирането е надделял в трансферната битка.

Росен Божинов със сигурност има върху какво още да работи, но се отличава с внушителен ръст, прилична скорост за позицията си и силен ляв крак, което е рядкост. Последното го прави ценен за поста ляв централен защитник. Той е юноша на ЦСКА, но изиграва само два мача за "армейците", преди да напусне, за да подпише с ЦСКА 1948.

В Бистрица Божинов бързо се наложи като титуляр и си спечели трансфер зад граница в Антверп. Белгийският тим му гласува доверие и го промотира в първия състав. През този сезон талантът аписа 17 мача с един гол. Добрите му изяви му спечелиха повиквателна за националния отбор на България. Първи Илиан Илиев го извика за "лъвовете", а новият селекционер Александър Димитров също заложи на него при дебюта си в мача срещу Турция.

Евентуалният му нов отбор Пиза е новак в Серия А. В момента се намира в криза, като за последно победи на 7 ноември. Тимът, воден от Алберто Джилардино, се намира в зоната на изпадащите.

