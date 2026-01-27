Спорт:

Оставиха в ареста шофьора от катастрофата в "Хаинбоаз", при която загина дете

27 януари 2026, 20:17 часа 399 прочитания 0 коментара
Окръжният съд във Велико Търново остави за постоянно в ареста шофьора на турския тир, който причини тежката катастрофа в прохода Хаинбоаз, при която загина 9-годишно дете. Родителите са настанени в реанимация, състоянието им продължава да бъде тежко. Днес стана ясно, че 61-годишният мъж от Турция е карал с над 80 км/ч при ограничение 50 км/ч в този участък. В района на Мишеморков хан е изпуснал управлението, навлязал е в насрещната лента и с ремаркето си е ударил колата, в която пътувало детето с родителите си.

След удара опитал да избяга с камиона, но една от гумите му се запалила и така бил спрян от мъж, който бил случайно на мястото. Затова днес съдът прецени, че има опасност реално да се укрие и взе най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Инцидентът стана след полунощ на 26 януари в участъка от пътя край село Лагерите. По първоначална информация турски камион навлязъл в лентата за насрещно движение и с ремаркето си ударил колата, в която пътувало семейство от Айтос. 9-годишното дете беше откарано във Великотърновската болница в тежко състояние и по-късно почина.

