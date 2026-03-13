Иван Христанов дава Слави Трифонов и двама депутати от ИТН на съд за клевета (ВИДЕО)

Служебният земеделски министър Иван Христанов дава лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов и депутатите Тошко Йорданов и Станислав Балабанов на съд за клевети по негов адрес и срещу неговия медиен асистент Десислава Николова. Припомняме, че от парламентарната трибуна Станислав Балабанов заяви, че Николова била задържана с амфетамини през ноември 2025 г.

Днес Христанов показа документ, от който става ясно, че тя няма висящи производства от прокуратурата и не е осъждана.

Служебният министър на земеделието внесе в прокуратурата и сигнал за злоупотреба със средства от обществена поръчка за т.наречените инсенератори. По думите му огромен брой животни са унищожавани фиктивно, като с това е ощетяван държавният бюджет с милиони.

"Една обществена поръчка, която е трябвало да трае 3 години и за тези 3 години да бъде усвоен от правилните хора някъде около 45 милиона лева ресурс. Още на 19-тия месец тези 45 млн. лв. са приключили. Реално дори 46 млн. вече са похарчени и се очаква до края на тази поръчка да бъдат похарчени поне още толкова", каза той.

По думите му получават и още данни от БАБХ за обществените поръчки. "Масивите, които получихме снощи показват, че разминаванията, които констатирахме 2022 г., огромен брой уж унищожени животни никога не са били унищожавани и всъщност както Агенцията, така и конкретни оператори са се превръщали в печатници за протоколи, които след това са осребрявани с изключително щедри чекове", добави Христанов.