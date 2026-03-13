Разбиха група за рекет и изнудване: 8 с обвинения (ВИДЕО)

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми осем лица и ги задържа за срок до 72 часа за организирана престъпна група за изнудвания след съвместна акция с ГДБОП. На 12 март 2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми осем лица за участие в организирана престъпна група, действала от 2023 г. на територията на страната и създадена с користна цел – да изнудва клиенти на дружество за бързи кредити чрез принуди, заплахи, включително с оръжие, нанасяне на телесни повреди и отвличания с цел набавяне на парични и имотни облаги (престъпление по чл. 321, ал. 3 НК). С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Специализираната съвместна операция е проведена на 11.03.2026 г. Досъдебното производство е образувано на 10.11.2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.

Има осъждани сред обвиняемите

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени 45 обиски и претърсвания на жилища, офиси и превозни средства. Иззети са електронни устройства, пари в брой, вещи, сред които палки, боксове, белезници, ножове, бухалки и много документи, разпитани са свидетели.

Петима от обвиняемите са осъждани.

Предстои на 14.03.2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.

Подробности за акцията са дадени и на страницата на МВР в интернет. Служителите на ГДБОП първоначално са арестували 18 души, свързани с престъпната група.

