Правителството на Гюров:

Разбиха група за рекет и изнудване: 8 с обвинения (ВИДЕО)

13 март 2026, 16:31 часа 181 прочитания 0 коментара
Разбиха група за рекет и изнудване: 8 с обвинения (ВИДЕО)

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми осем лица и ги задържа за срок до 72 часа за организирана престъпна група за изнудвания след съвместна акция с ГДБОП. На 12 март 2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми осем лица за участие в организирана престъпна група, действала от 2023 г. на територията на страната и създадена с користна цел – да изнудва клиенти на дружество за бързи кредити чрез принуди, заплахи, включително с оръжие, нанасяне на телесни повреди и отвличания с цел набавяне на парични и имотни облаги (престъпление по чл. 321, ал. 3 НК).  С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. 

Още: Шестима арестувани за изнудване на длъжници с насилие и заплахи (СНИМКИ)

Специализираната съвместна операция е проведена на 11.03.2026 г. Досъдебното производство е образувано на 10.11.2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП. 

Има осъждани сред обвиняемите

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени 45 обиски и претърсвания на жилища, офиси и превозни средства. Иззети са електронни устройства, пари в брой, вещи, сред които палки, боксове, белезници, ножове, бухалки и много документи, разпитани са свидетели

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: ГДБОП неутрализира престъпна група за изнудвания, заплахи и насилие

Петима от обвиняемите са осъждани.

Предстои на 14.03.2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.

Подробности за акцията са дадени и на страницата на МВР в интернет. Служителите на ГДБОП първоначално са арестували 18 души, свързани с престъпната група.

Още: Задържаните мъже за заплахи и изнудване в София остават в ареста

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Изнудване ГДБОП обвинения рекет организирана престъпна група
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес