Откраднал пенсията на старец: Рецидивист с ново обвинение

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж, откраднал пенсията на 96-годишен старец. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 10.03.2026 г. в ж.к. “Лагера“ в гр. София, обвиняемият Г.Д. е отнел парична сума от 1425 евро от владението на И.С., без неговото съгласие, с намерение противозаконно да я присвои. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив. 42-годишният Г.Д. е осъждан за тежко умишлено престъпление на “лишаване от свобода” не по-малко от една година ефективно.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 29, ал. 1, б. “А“ и б. “Б“ от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Г.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

