Следи от охлузвания, настъпили след смъртта: Майката Николай Златков разкри нови подробности

По тялото на Николай Златков, което беше намерено в кемпер под връх Околчица, има охлузвания по подбедриците, които са определени като постмортални, тоест настъпили след смъртта. Това става ясно от съдебно-медицинската експертиза, предоставена от разследващите на майката на момчето Ралица Асенова. Тя изпрати писмо до медиите, в което се оплака, че всички близки на загиналите – включително близките на Макулев и Калушев, са подали искания за предоставяне на документи от разследването, но са им предоставени материали в изключително ограничен обем.

Това според нея означава, че след настъпването на смъртта е имало физическо въздействие върху тялото – местене, влачене или друга манипулация. "Кой, кога и по какви причини ги е причинил – търсим отговори, тъй като този факт поставя сериозни въпроси като този дали местопроизшествието е заварено в първоначалния си вид", казва тя.

Съществено разминаване в датите

Майката се оплаква, че от предоставените документи става ясно, че има сериозно разминаване в датите, което поставя под съмнение точността на документацията и направените от вещото лице, изготвило съдебно-медицинската експертиза на трупа на Николай Златков, а вероятно и на останалите два трупа от Околчица, изводи.

"Вещото лице заключава, че смъртта е настъпила 2-3 денонощия преди извършване на аутопсията като при този извод вещото лице изрично е съобразило ниската температура на атмосферата. Единственото, което не може да стане ясно е кога е извършена аутопсията при положение, че в протокола липсва такова отбелязване, но за сметка на това е отбелязано, че по данни на разследващия полицай, назначил експертизата, изследваното от вещото лице тяло е намерено на 9 февруари 2026 г. Самият съдебен лекар е участвал при първоначалния оглед, който обаче е на 8, а не на 9-ти февруари", съобщава Асенова.

Тя добавя, че тази информация не е била съобщена на последната пресконференция, дадена от прокуратурата и МВР по разследването, въпреки че е от ключово значение за времевата линия на събитията.

"Подобно противоречие – откриване на телата след извършване на оглед – е очевидно невъзможно и представлява съществен проблем за цялата хронология на разследването и най-вече – за определяне на времето на смъртта, разширявайки го с цяло денонощие", пише тя.

Липса на ключови експертизи

Майката споделя и че като пострадало лице, въпреки отправеното искане към компетентните органи, не са и предоставени ключови материали:

балистична експертиза,

трасологична експертиза,

ясни заключения относно използваното оръжие.

"В съдебно-медицинската експертиза на Николай Златков е посочено, че в черепа са открити два различни метални проектила. Не сочи за фрагменти от един и същ боеприпас, а за два проектила. В експертизата няма данни дали и как са били иззети тези „находки“, нямаме предоставено копие от извършен оглед на тялото, изготвен по съответния процесуален ред, който е единственият, по който тези доказателства е могло да бъдат иззети, респ. – изследвани и впоследствие - ползвани. За това и към момента се дължат отговори дали в тялото на Златков са били открити проектили от две различни оръжия или се касае за различни части от един същ боеприпас и, ако е последното – поради какви причини вещото лице си е позволило да запише, че се касае за два проектила. Ако тези „находки“ не са били иззети по съответния процесуален ред следва да бъдат направени съответните изводи", настоява тя.

Непълна информация за времето на смъртта

От съдебно-медицинската експертиза става ясно, че смъртта на Николай Златков е настъпила приблизително 2–3 денонощия преди откриването на тялото, което означава около 5 или 6 февруари.

Въпроси без отговор

Пресконференцията на прокуратурата остави без отговор редица важни въпроси, категорична е тя и пита:

защо не беше съобщено кога е настъпила смъртта?

защо не беше съобщено, че в главата на Николай има два метални проектила?

защо не беше съобщено за постморталните охлузвания по подбедриците?

как се обяснява наличието на кръв извън кемпера, както и прострелването на тавата на кемпера при положение, че на пресконференцията представителят на ГДНП описа механизъм на получаване на прострелването на Калушев, който поставя под съмнение възможността куршумът да излезе през тавана на кемпера?

защо прокуратурата не съобщи официално, че в тялото на Златков няма следи от семенна течност и не опроверга собствените си твърдения от по-рано?

защо близките на жертвите не получават пълен достъп до материалите, за да могат да упражнят правото си да искат събиране на доказателства, а в същото време информация се предоставя на други лица и институции по неясни причини?

защо до настоящия момент разследването не е възложено на Национална следствена служба така, както бяха възложени разследванията по случаите с АТВ –то на Слънчев бряг, Делото „Семерджиев“, Делото „Сияна“ и много други дело с едно местопроизшествие и едноактно престъпление.?

защо съдебно-медицинската експертиза е изготвена само от един лекар, при положение че става дума за безпрецедентен случай с шест жертви.