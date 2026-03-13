Спряха нелегален внос на над 580 продукта за естетични процедури от Южна Корея

В пратка от Южна Корея митническите служители в София са установили 580 хиалуронови филъра и седем броя колагенови бустери, за които не са предоставени разрешителни за внос. Нелегалният внос на медицински изделия с неясен произход могат да представляват риск за здравето и безопасността на гражданите.

На 7 март митническите служители селектират за проверка стоки по митническа декларация, декларирани като козметични продукти - 33 кг, идващи от Южна Корея. Подадена е митническа декларация за режим свободно обращение, като митническите служители установяват, че същевременно с декларацията е подадено искане за смяна на дружеството получател, което е събудило основателни съмнения в проверяващия екип.

В хода на извършената физическа проверка, в пратката са намерени 580 броя хиалуронови филъра с лидокаин и 7 броя колагенов бустер, за които не са представени разрешителни за внос, съгласно Закона за медицинските изделия.

Изпратено е писмо до компетентния орган - Изпълнителна агенция по лекарствата, откъдето е получено становище, че стоката представлява медицински изделия и не следва да се допуска за свободно обращение. За случая предстои съставяне на акт по Закона за митниците за митническа измама, изразяваща се в избягване на забрани и ограничения за внос на стоки.

От началото на 2025 година до настоящия момент са задържали над 1 000 броя медицински изделия – хиалуронови филъри, ботулинови токсини и колагенови бустери. Всички открити продукти представляват медицински изделия, предназначени за естетични и дерматологични процедури, като тяхното използване следва да бъде строго регламентирано и контролирано от компетентните здравни органи. Липсата на необходимата документация, сертификати за съответствие и разрешения за употреба и внос, поставя под съмнение качеството, безопасността и произхода на въпросните продукти.

При друг случай на Митница София бяха установени общо 15 345 парфюма с надписи на известни търговски марки след проверка на пратка с 11 палета от митнически инспектори от сектор „Митнически оперативен контрол“ в отдел „Митническо разузнаване и разследване“.