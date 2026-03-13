Ритал я в гърба: Жена остана без далак след побой от мъжа си

Жена е с тежка телесна повреда и остана без далак, след като е била пребита с ритници в гърба от мъжа, с когото живеела.

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, причинил тежка телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 10.03.2026 г. около 15,00 часа в апартамент в гр. София, обвиняемият И.Д. е ритал в гърба жената и по този начин й причинил тежка телесна повреда, довела до загуба на слезката.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 128, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

И.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка “задържане под стража“.

