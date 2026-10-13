От ареста: Деканът на Медицинския факултет в Пловдив подаде оставка

Проф. Мариела Генева-Попова е подала оставка от ареста като декан на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив и като ръководител на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Свети Георги". Това потвърдиха от двете институции за БНТ. Припомняме, че Генева беше задържана по разследване за схема с фиктивни хоспитализации и източване на средства от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). По данни на прокуратурата щетите надхвърлят 3 милиона евро.

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Окръжният съд в Пловдив я остави в ареста. В залата лекарката обяви, че ще напусне клиниката. Ръководството на Медицинския университет обаче нямаше как да я освободи като декан, защото това е изборна длъжност. За временен ръководител беше определен проф. Павел Тимонов.

Първоначално бяха задържани 10 души, прокуратурата повдигна обвинения на шестима от тях. Постоянен арест беше поискан за трима от обвинените, но здравословното състояние на един от тях се влоши и той беше освободен. Така към момента в ареста е само проф. Генева, зет й Адриан Белов е с парична гаранция от 10 000 евро.

Според прокуратурата пациенти на клиниката са изписвани, преди да оздравеят, за да бъдат настанени нови, като за целта е взимана кръв от здрави лекари и санитари.