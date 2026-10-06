Фиктивни хоспитализации за над 3 млн. евро в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив: Колосално източване на НЗОК

Около 3,06 млн. евро са били неправомерно изплатени от НЗОК на Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив чрез схема с фиктивни хоспитализации. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив на брифинг за разследването. По случая към наказателна отговорност са привлечени шестима души - лекари и медицински сестри. Трима от тях са задържани за срок до 72 часа, а на останалите са определени парични гаранции.

Разследването е за организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК. Според наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов обвиненията са свързани с получаването на около 3,06 млн. евро от НЗОК, както и с още 103 хил. евро. Предвиденото най-тежко наказание е от 3 до 15 години затвор и конфискация.

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Разследването се води от няколко месеца и е започнало след сигнал за множество хоспитализации в клиниката по ревматология. При анализа на данните прокуратурата е установила, че за период от три години НЗОК е изплатила на клиниката около 12 млн. евро. Отчетени са близо 24 000 клинични пътеки при леглова база от 49 легла. "Установихме, че действително голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само да им се вземе кръв", заяви наблюдаващият прокурор.

Снимка: БГНЕС

По думите му са установени практики, при които кръвни проби са вземани от санитари или лекари вместо от пациентите. Имало е случаи пациенти да не бъдат задържани повече от два дни в клиниката, за да бъде отчетена клиничната пътека. "Клиничната пътека се превръща в приход, а медицинската дейност се превръща в средство да се реализира този приход", коментира Пехливанов, цитиран от БГНЕС.

Лекари под натиск да участват в схемата

Прокуратурата е установила и механизъм за генериране на направления за хоспитализация. По данни от разследването медицински център, свързан с началника на клиниката по ревматология и нейното семейство, е издал около 5000 направления към клиниката. При част от тях са отчитани фиктивни прегледи, след което пациентите са били хоспитализирани.

Прокурорът посочи, че са установени и случаи, при които лекари са били поставяни под натиск да участват в схемата. Тези, които са отказвали, са получавали по-малко легла за прием на пациенти и съответно по-ниско възнаграждение.

Според прокуратурата началникът на клиниката е разпределял средства по точкова система, при която една точка е била равна на 1000 лева. Лекари, които са участвали активно в хоспитализациите, са получавали между 6000 и 7000 евро, докато лекар, който не е извършвал такива хоспитализации, е получавал около 1500 евро.

Разследването е установило и други нарушения. Част от пациентите са получавали болнични листове въз основа на данни, които според прокуратурата не отговарят на действителното им здравословно състояние. Установени са и случаи на диагнози, които са били вписвани в медицинската документация без реално да са установени. Пехливанов предупреди, че това може да създаде риск за самите пациенти, тъй като неверни диагнози остават в медицинското им досие и могат да повлияят върху лечението им при бъдещи спешни ситуации.

Снимка: БГНЕС

При извършените на 5 октомври процесуално-следствени действия са направени около 40 претърсвания и обиски на адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Проверени са две клиники и два медицински центъра, а са задържани общо 10 души – шестима лекари и четири медицински сестри. При претърсванията в клиниката са открити и лекарствени продукти, включително скъпоструващи лекарства, за които се проверява дали са съхранявани правилно и на кого са били предписани. Установени са и медикаменти с изтекъл срок на годност. Проверява се и информация за клинични проучвания, за които прокуратурата има съмнения относно начина на провеждането им.

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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че министерството ще се включи в проверките и че случаят е повод за проверки във всички 28 области на страната. "За да сме абсолютно сигурни на 100%, че имаме качествено здравеопазване и правилно разходване на средствата на здравеопазването, ще процедираме към проверки във всички останали 28 области", заяви Ивкова. По думите ѝ проверките ще се извършват съвместно с регионалните здравни инспекции, Изпълнителната агенция "Медицински надзор", Изпълнителната агенция по лекарствата и НЗОК.

Министърът подчерта, че контролът ще бъде подпомогнат и от информационните системи, чрез които могат да бъдат установявани несъответствия и сигнали за нередности. "В крайна сметка всичко в здравеопазването опира и до доверието", каза Ивкова. Тя подчерта, че проверките са необходими както за защита на публичните средства, така и за гарантиране на качеството и безопасността на медицинската помощ.

От прокуратурата уточниха, че разследването продължава и към момента се извършват допълнителни процесуално-следствени действия.