От шамар до спукан череп: Мъж е задържан под стража

Мъжът, ударил шамар на жена след пътнотранспортно произшествие (ПТП), е с обвинение за причиняване на средна телесна повреда и е задържан под стража. Това заяви пред журналисти говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) Николай Николаев, цитиран от БГНЕС. „Пострадалата жена е била в тежко състояние. Става въпрос за проникване в черепната кухина, т.е. за счупен череп и за разстройство на здравето, временна опасност за живота“, съобщи Николаев. Лицето е установено, задържано и обвинено за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди и с определение на Софийски районен съд (СРС) от вчера вечерта, може би след 18 ч., той е задържан постоянно с мярка задържане под стража.

Паднала и си ударила главата

„Обвинението, което сме повдигнали, е със следния механизъм – удар с ръка, шамар, при което пострадалата губи равновесие, пада с тежест на собственото тяло назад и си удря главата в теменната област.

Снимка БГНЕС

Това е механизмът, който сме инкриминирали“, добави говорителят на СРП. Разследването по случая продължава.

Няма данни мъжът да е оказал съпротива при задържане. „Доколкото ми е известно в хода на съдебното производство той е изявявал искрено съжаление за случая“, допълни Николаев.

Мъжът не е осъждан и няма данни за висящи досъдебни производства.

Попитан към настоящия момент състоянието на жената какво е, говорителят на СРП помоли този въпрос да бъде зададен към медицинското заведение, в което е настанена пострадалата жена.

„Това, което имахме като данни последно по делото е, че нараняванията са причинили тези цитирани от нас увреждания, но няма по-тежки настъпили усложнения към онзи момент“, каза още той.

