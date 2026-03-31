Спорт:

Откраднал чанта с 15 000 евро: Мъж се сдоби с обвинение

31 март 2026, 11:24 часа
Снимка: iStock
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 33-годишен мъж за кражба. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 24.03.2026 г. от складово помещение в гр. София, обвиняемият В.К. е откраднал мъжка чанта със сумата от 15 000 евро от И.И., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“ до 8 години. В.К. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвинения. Състав на съда се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на В.К. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Обир обвинение задържане под стража кражба
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес