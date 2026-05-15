ГДБОП пресече канал за контрабандни цигари от Гърция за Румъния (ВИДЕО)

Камион с голямо количество контрабандни цигари е бил спрян на автомагистрала "Струма" край Перник. Превозното средство, натоварено с няколкостотин бокса с контрабандни цигари, е проверено при акция на ГДБОП около 11.00 ч. днес, 15 май. Камионът е пътувал от Гърция. Задържани са двама души. "В камиона имаше над 300 мастербокса цигари. Работата тепърва предстои", каза Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП.

"Най-вероятно ще има още задържани, както и адреси, които ще бъдат претърсвани. Камионът идва от Гърция. Нашата информация е, че преминава през България, а крайната му дестинация е Румъния", добави той, цитиран от БНТ.

Според него това е добре познат на правоохранителните органи маршрут. По думите му - трафикантите използват различни методи, за да избегнат проверките на службите. „Имаме информация и наблюдения, че се опитват да ни заобикалят, но все още има такива, които осъществяват този канал“, посочи Костов, цитиран от Нова ТВ.

Снимка: Агенция "Митници", илюстративна

Задържани са две превозни средства

В рамките на операцията е спрян и лек автомобил, в който също са открити контрабандни цигари, предава БТА. Превозните средства са отбити на бензиностанция край Перник.

Колата се е движила пред тежкотоварния камион. Шофьорът на автомобила е наблюдавал трасето за полицейски проверки и е предупреждавал участниците в схемата, твърдят от полицията.

Предстои започването на процесуално-следствени действия. По случая се осъществява и обмен на информация със съседни държави.

