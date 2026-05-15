Кабинетът "Радев":

ГДБОП пресече канал за контрабандни цигари от Гърция за Румъния (ВИДЕО)

15 май 2026, 15:43 часа 261 прочитания 0 коментара

Камион с голямо количество контрабандни цигари е бил спрян на автомагистрала "Струма" край Перник. Превозното средство, натоварено с няколкостотин бокса с контрабандни цигари, е проверено при акция на ГДБОП около 11.00 ч. днес, 15 май. Камионът е пътувал от Гърция. Задържани са двама души. "В камиона имаше над 300 мастербокса цигари. Работата тепърва предстои", каза Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП.

"Най-вероятно ще има още задържани, както и адреси, които ще бъдат претърсвани. Камионът идва от Гърция. Нашата информация е, че преминава през България, а крайната му дестинация е Румъния", добави той, цитиран от БНТ.

Според него това е добре познат на правоохранителните органи маршрут. По думите му - трафикантите използват различни методи, за да избегнат проверките на службите. „Имаме информация и наблюдения, че се опитват да ни заобикалят, но все още има такива, които осъществяват този канал“, посочи Костов, цитиран от Нова ТВ.

Снимка: Агенция "Митници", илюстративна

Още: Скрити в тайници: Митничари хванаха 1130 кутии контрабандни цигари

Задържани са две превозни средства

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В рамките на операцията е спрян и лек автомобил, в който също са открити контрабандни цигари, предава БТА. Превозните средства са отбити на бензиностанция край Перник.

Колата се е движила пред тежкотоварния камион. Шофьорът на автомобила е наблюдавал трасето за полицейски проверки и е предупреждавал участниците в схемата, твърдят от полицията.

Предстои започването на процесуално-следствени действия. По случая се осъществява и обмен на информация със съседни държави.

Още: Хванаха милион и половина къса контрабандни цигари

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румъния ГДБОП Гърция цигари контрабандни цигари контрабанда на цигари
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес