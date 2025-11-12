Любопитно:

Отнела предимство: Тежка катастрофа и двама в болница

12 ноември 2025, 09:19 часа 383 прочитания 0 коментара
Отнела предимство: Тежка катастрофа и двама в болница

Двама души пострадаха при катастрофа на разклона за хасковското село Книжовник, предаде БГНЕС. 

Още: С опасност за живота: Мъж катастрофира с джип

Сблъсъкът е между два леки автомобила – „Рено“, шофиран от мъж в посока Хасково и идващия отсреща „Опел“, управляван от жена. Водачката е идвала откъм областния град и е тръгнала да прави ляв завой към селото.

В този момент е отнела предимството на „Рено“-то и е последвал сблъсък.

Още: Тежка катастрофа в Монтана (ВИДЕО)

От удара са пострадали двамата водачи. Те са откарани в хасковската болница.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На мястото на катастрофата пътни полицаи изясняват случая.

Движението в района беше временно затруднено.

Още: Такси блъсна момиче на булевард в Благоевград

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
болница катастрофа полиция пострадали отнето предимство
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес