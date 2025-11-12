Отнела предимство: Тежка катастрофа и двама в болница

Двама души пострадаха при катастрофа на разклона за хасковското село Книжовник, предаде БГНЕС.

Още: С опасност за живота: Мъж катастрофира с джип

Сблъсъкът е между два леки автомобила – „Рено“, шофиран от мъж в посока Хасково и идващия отсреща „Опел“, управляван от жена. Водачката е идвала откъм областния град и е тръгнала да прави ляв завой към селото.

В този момент е отнела предимството на „Рено“-то и е последвал сблъсък.

Още: Тежка катастрофа в Монтана (ВИДЕО)

От удара са пострадали двамата водачи. Те са откарани в хасковската болница.

На мястото на катастрофата пътни полицаи изясняват случая.

Движението в района беше временно затруднено.

Още: Такси блъсна момиче на булевард в Благоевград