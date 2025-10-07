Войната в Украйна:

Отнемат ѝ всичко: Осъдиха на 15 години затвор банкерката, измамила Мартин Петров

07 октомври 2025, 13:17 часа 1358 прочитания 0 коментара
Бившата лична банкерка на Мартин Петров Ирина Аткова е осъдена от Софийския градски съд на 15 години лишаване от свобода, конфискация на цялото имущество и забрана да заема материалноотговорни длъжности за срок от 15 години, съобщиха от прокуратурата. Присъдата е по обвинение на Софийската градска прокуратура и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Как е действала схемата

Според обвинението Аткова, работила в столичен клон на банка като личен банкер, е злоупотребила с доверието на клиента си Мартин Петров. Той е дал право на определени служители, сред които и Аткова, да виждат сметките му, но право да оперират с тях имали само неговата съпруга и родителите му.

В периода от 2010 г. до средата на 2017 г. Аткова е изграждала близки отношения с футболиста и е предложила той да инвестира част от средствата си чрез нея. За целта е получила пълномощно с ограничен обхват, но според обвинението е надхвърлила правата си, като е прехвърляла средства от сметките му към открити на негово име портфейли и впоследствие е оперирала с тях. Още: Случаят "Мартин Петров": Кой е виновен и ще има ли обезщетение?

Прокуратурата сочи, че за около 5 години и половина чрез 52 неразрешени операции, извършени със съставяне и използване на неистински и с невярно съдържание документи (вкл. електронни нареждания и фиктивни заверки), Аткова е придобила без правно основание 786 637,96 лв., улеснила е трето лице да получи 4 900 лв. и юридическо лице – 413 788,82 лв.

В отделни 62 случая между 3 април 2012 г. и 16 март 2016 г. тя е заблуждавала служители на банката, че е упълномощена от Петров или от лице с право на разпореждане да тегли пари в брой, причинявайки му вреда за 583 346,41 лв.

Сагата започва публично през ноември 2017 г., когато Петров подава жалба. Три месеца по-рано, при рутинно посещение в клон, той разбира, че трудовият договор на Аткова е прекратен 10 месеца по-рано, макар тя да е продължила да поддържа контакт с него и да предоставя фалшиви извлечения. Още: Мартин Петров с куп горчиви думи по случая с откраднатите му милиони

Тогава Петров заяви пред в. "Труд":

"Да, за съжаление тази афера е факт. Не мога да повярвам, че подобно грабителство може да се случи и то в държава от Европейския съюз. Изкарах парите си в чужбина, честно и пред очите на света, но ги вложих у нас. И... ето сега какво ме застигна. [...] Надявам се [...] да помогнат накрая да има справедливост. Друга развръзка ще е срам за страната ни.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
