Отвлекли бившата: Полицията задържа двама мъже

13 октомври 2025, 11:16 часа 245 прочитания 0 коментара
Двама мъже са задържани за отвличане, извършено на територията на Разград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 2:00 часа тази нощ. Мъж на 26 години от София и неговият 52-годишен чичо от Исперих, криминално проявен и осъждан, са проникнали в апартамент в жилищен комплекс „Орел“.

Под предлог, че искат да се срещнат с бившата съпруга на по-младия, те са влезли в жилището, където се е намирала 21-годишната жена.

Със сила и заплахи двамата мъже са принудили жената да се качи в автомобил, след което са потеглили в неизвестна посока.

Сигнал за случилото се е подала 30-годишната сестра на пострадалата, което е довело до незабавни оперативно-издирвателни действия от страна на полицията.

В резултат на предприетите действия, тримата са установени и задържани на територията на Исперих, посочват от полицията.

За БТА говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева обясни, че проблемът е битов. Мъжът държал да се съберат. Семейството имало две деца, които са под грижите на неговите родители, живущи в Германия.

 

 

 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
